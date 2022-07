Hija de Andrés García sigue sin poderse comunicar con su papá; intentará buscar a Leonardo para lograrlo

A través de sus redes sociales Andrea García le envió un mensaje a su padre, el actor Andrés García, para aclararle que ella jamás dijo que él había abusado sexualmente de ella cuando era una niña. De igual manera, aseguró que por más que se ha tratado de comunicar con él, no ha tenido suerte. Este mensaje lo reiteró para el programa De Primera Mano y dijo que todo se trató de un invento de gente sin escrúpulos que sólo buscan dañar a las personas.

A través de una llamada telefónica, la conductora aseveró que no es la primera vez que se tergiversa la información con la finalidad de generar problemas en su familia; recordó que en una ocasión agredieron al ex galán de cine con armas largas, ella posteriormente ofreció una entrevista de la que habló de todos menos del caso, pero al final el reportaje decía que ella confirmó que su padre era agresivo.

Andrea García dijo que no se ha podido comunicar con su padre, pues no le responde la llamada. Aunque le han recomendado que vaya a buscarlo a su casa en Guerrero, ella mencionó que no es algo sencillo, pues tiene seguridad armada y sí él ya dio las órdenes de que nadie pasa, ella no podrá verlo.

Al respecto aseguró que lo único que quiere es aclarar las cosas con él y saber cómo está, pues en recientes fechas se dio a conocer que se encuentra delicado de salud. De igual manera aprovechó el espacio para pedirle a Andrés García que le responda, pues insistirá en llamarle.

"Papá, si estás escuchando este programa colgando te voy a volver a marcar. Por favor, mi amor, contéstame. Sólo quiero saber cómo estás", le dijo.

¿Andrea García ha hablado con sus hermanos sobre la situación de su padre?

Andrea García dijo que no ha tenido comunicación con sus hermanos. Aunque a ellos los quiere y los aprecia, no son tan cercanos, con el plus de que tienen actividades diferentes en países diferentes: "cada quien tiene su propia vida y sus propios problemas".

Aunque aseguró que puede hacer el esfuerzo de ir a la casa de Andrés García para ver si él la recibe, para ella no resultaría tan sencillo, pues su trabajo la demanda y no lo puede dejar tirado. Incluso aseguró que 13 familias dependen de éste, "entonces no tengo esa libertad tampoco de dejar todo tirado y de agarrar un avión a ver si mi papá me abre la puerta".

Por otro lado, mencionó que intentará hablar con su hermano Leonardo García, que es con el que tiene más comunicación para que juntos puedan encontrar una solución para poder ver a su padre y apoyarlo en estos momentos tan complicados en su salud.

