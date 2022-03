Margarita “La Diosa de la Cumbia” revela que sufrió abuso sexual a los 14 años

Margarita “La Diosa de la Cumbia” reveló que cuando tenía 14 los su padre abusó sexualmente de ella, años después la cantante colombiana se enteraría que su hermana también sufrió de abuso cuando era niña.

En conferencia de prensa retomada por “Ventaneando”, la cantante señaló que era una niña muy feliz y todo cambió cuando se dio cuenta que su padre tenía una novia, algo que resultó un fuerte golpe para ella que decidió no decir nada a su mamá.

“Yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé”, relató.

La cantante señaló que su padre enfermó a los 39 años y tras la fuerte desilusión que tuvo por el noviazgo que descubrió, él abusó de ella.

Margarita "La Diosa de la Cumbia" revela que su padre abusó de ella. Foto: Instagram @margaritacumbia

“El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada. En mi época lo que sentíamos era culpa”, dijo Margarita quien detalló que años después su hermana le confesó que su padre también había abusado de ella.

¿Alcoholismo?

La intérprete de “Qué bello” ha mencionado en más de una ocasión los difíciles momentos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, entre ellos está la pérdida de su esposo por la que estuvo a punto de caer en el alcoholismo.

En entrevista con el “Escorpión Dorado” para su canal de YouTube, Margarita reveló el fuerte golpe que fue para ella la muerte de su esposo, un dolor tan intenso que la hizo buscar una alternativa que la ayudara a salir adelante.

“Me hundió hasta que me sacudí y dije ‘qué estoy haciendo, tengo que trabajar. Yo tengo un niño’”, señaló la cantante quien indicó que lo mejor para quienes viven un proceso de duelo es llorarlo y tratar de continuar día a día.

