Ivana Knoll vuelve a incendiar Instagram con diminuto bikini de Croacia

La guapísima ex Miss Croacia Ivana Knoll saltó a la fama internacional durante el Mundial de Qatar 2022 y si bien la competencia terminó hace un par de semanas, la también influencer no ha dejado de dar de qué hablar. En esta ocasión, la chica de 30 años cautivó a sus seguidores con un diminuto traje de baño y un baile en sus historias de Instagram.

Sus fans están al pendiente de ella. Foto: Especial.

Knoll se ha mantenido muy activa en redes sociales y tanto es así que el lunes subió un vídeo en el que aparecía en una fiesta codeándose con el actor estadounidense Jamie Foxx, además de una sesión de fotos en las que aparecía con un bañador rosa que le quedó muy bien.

Se junta con famosos ahora. Foto: Especial.

Ivana presumió sus curvas

Sus últimas historias volvieron a robar suspiros, pues aparecía bailando la danza del vientre con un escueto bikini de temática croata, el mismo con el que se la vio desfilar por Doha el mes pasado. Como era de esperarse, su clip fue replicado por medios en todo el mundo y sus fans la llenaron de halagos.

Ivana Knoll asombró a los aficionados por los outfits que usó en la Copa Mundial de Qatar 2022 y se la acusó de faltar al respeto a la cultura conservadora del país anfitrión, pero Ivana dijo durante la copa: “Elegí ponerme mi primer vestido con el pecho abierto y no tuve ningún problema. Después me di cuenta de que todo está permitido. He venido aquí para ser hincha, no para crear problemas”.

Se sabe que ella nació en Alemania, pero se mudó pronto a Zagreb, la capital de Croacia, por lo que ella se asume como croata y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos, por lo que desde 2014 comenzó a apoyar a los balcánicos en los mundiales.

Se robó los corazones de todos. Foto: Especial.

Fue una buena idea ir

Ivana tuvo un mes de puro éxito, pues obtuvo millones de seguidores, en la actualidad tiene 3.6 millones pero cuando comenzó la justa mundialista ella contaba con casi 600 mil. "El número de personas a las que les gusto en todo el mundo es casi el mismo que la población de mi país. El Mundial ha sido increíble... Nunca habría soñado que me pasaría esto”, aseguró en una entrevista.

Acaparó todas las miradas. Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO | Vanessa Claudio impone moda con minivestido azul metálico perfecto para el invierno

Georgina Rodríguez paraliza la red con ajustado top con transparencias