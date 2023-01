Desde el río, Sara Corrales enciende la red en ajustado traje de baño

Sara Corrales deja ver que está muy conectada con su parte espiritual, pues es una amante del yoga y el wellness, y en más de una ocasión se ha dejado ver realizando actividades con las que se roba la atención por sus looks, como lo hizo en esta ocasión desde un río, presumiendo toda sus belleza sentada en una roca, y un look ajustado de traje de baño con el que no pudo dejar de encender la red.

Recientemente la colombiana frenó las especulaciones de una relación con el actor Gabriel Soto, con quien compartió créditos en "Mi camino es amarte", su último proyecto en México. En una entrevista aseguró que siente un gran cariño por el galán de telenovelas, pero no hay algo más allá, pues es un hombre comprometido; recordemos que el histrión mantiene un compromiso con Irina Baeva.

Sara Corrales se luce en traje de baño

La originaria de Colombia comenzó su carrera como actriz en su país natal, y desde hace varios años llegó a México en busca de nuevas oportunidades. Ahora es una de las consentidas en las redes, como lo confirma con su número de fans, pues en Instagram suma 3.3 millones de seguidores, con quienes comparte las fotos y videos de sus días de descanso, como los que está tomando en su país natal estos últimos días.

Sara regresó a Colombia para darse unos días de descanso y cuidado personal. Foto: IG @saracorrales

"Días de regeneración para el cuerpo, la mente y el espíritu en un lugar que es un templo a la naturaleza. Me voy profundamente agradecida con este lugar @vanadurgaashram y su filosofía de amor, servicio, perdón y paz. #yoga #meditation #ashram #saracorrales #mypeace", escribió la actriz para acompañar la serie de imágenes que compartió con sus fans, mientras que en las historias dejó ver otra foto luciéndose desde un río.

La guapa estrella de la televisión, de 37 años, terminó las grabaciones de la telenovela en la que también compartió foro con Susana González, y además de cambiar de look, tomó unos días de vacaciones por playas de México y después partió a Colombia, desde donde se dejó ver en un paradisíaco lugar, disfrutando de la naturaleza del lugar y haciendo actividades como las clases de yoga, de las que se ve que tiene mucha experiencia.

La actriz es amante de la yoga. Foto: IG @saracorrales

Además de la fotografía en la que Corrales se lució disfrutando del agua cristalina del río, también compartió otra serie de fotos en las que presumió cuerpazo y belleza, pues los conjuntos que utiliza para realizar actividad física suelen ser muy coquetos y ajustados, con los que destaca su curvilínea y esbelta silueta. Además, la actriz confirma que siempre está al cuidado de su salud física y emocional, pues enriquece su espíritu con sus actividades.

Desde hace casi 10 años la actriz vive en México, y en Colombia sigue teniendo negocios, uno de estos tiene que ver con el sector inmobiliario. Además, la guapa protagonista de telenovelas y series se ha desempeñado como cantante, bailarina, y ha participado en realitys, como "Mira quién baila". Otros de sus proyectos son: "El señor de los cielos" con su personaje de Matilde, "Despertar contigo" y "La doble vida de Estela Carrillo".

Desde playas de México también presumió cuerpazo. Foto: IG @saracorrales

