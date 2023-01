Sara Corrales habla sobre sus verdaderos sentimientos por Gabriel Soto: "Hay un amor maravilloso y bonito"

Sara Corrales por fin habló sobre sus verdaderos sentimientos hacia Gabriel Soto, esto después de que fuera ligada a su compañero por varios meses, a pesar de que el actor tiene un compromiso con Irina Baeva. La colombiana se sinceró con la prensa y aclaró cómo es su relación con el galán de telenovelas, pues aunque indicó que actualmente "hay un amor maravilloso y bonito", no quiere ser vinculada con una persona que tiene pareja.

La actriz, que recientemente terminó su participación en "Mi camino es amarte", telenovela en la que compartió créditos con Gabriel Soto, fue interceptada por la prensa durante su estancia en el foro de "Me Caigo de Risa", programa en donde será una de las invitadas especiales de la próxima temporada. En conversación con un reportero, la celebridad originaria de Colombia rompió el silencio sobre los rumores en los que se dice tiene un romance con su compañero, quien supuestamente ya no estaría con su prometida.

Sara Corrales revela sus sentimientos por Gabriel Soto

Corrales, de 37 años, indicó que mientras que en la telenovela sus personajes tuvieron una intensa relación, en la vida real, también hay un "amor maravilloso, muy bonito, un amor de compañeros, de amigos". La artista destacó que si bien le gusta que la liguen sentimentalmente con hombres inteligentes y talentosos, estos tienen que estar solteros, así que descartó que esté saliendo con el protagonista del melodrama, quien actualmente sigue con los planes de boda con la actriz rusa, que aún porta su anillo de compromiso.

La actriz fue ligada sentimentalmente con Gabriel Soto IG @saracorrales

"A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, talentosos, disciplinados, espirituales, pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso", destacó la colombiana que está conquistando las pantallas mexicanas con su belleza y carisma. De esta forma, Sara Corrales les vuelve a poner un alto a las especulaciones sobre que ella sería la tercera en discordia entre Gabriel Soto e Irina Baeva, pareja que se enfrenta a una supuesta separación.

"A Gabriel lo adoro, lo respeto, lo admiro; lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí. La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio. Se perfectamente en este momento de la vida que es lo que quiero y qué es lo que no", indicó la actriz que aclaró que actualmente no está en ninguna relación por lo que reveló cuáles son las características del hombre que pueda robar su corazón.

"Primero un hombre soltero, fiel, respetuoso, amoroso, un hombre a quien admire, para mí la admiración lo es absolutamente todo. Puede ser lo que sea (profesión) pero que lo haga con amor, pasión y que despierte admiración en mí", dijo Sara Corrales que se ha convertido en una de las favoritas de la pantalla gracias a su personaje en "Mi camino es amarte", por lo que se espera que continúe trabajando en otras producciones para este 2023.

Gabriel Soto e Irina Baeva siguen con los planes de boda Foto: Especial

