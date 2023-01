Toma asiento antes de conocer a la mamá de Sara Corrales | FOTOS

Sara Corrales, quien ha estado bajo los reflectores por su supuesta relación con Gabriel Soto, ha dejado ver a través de sus redes sociales sus temas de interés, pasatiempos favoritos e incluso un poco de su vida familiar. Esta ocasión publicó una minigalería en su cuenta de Instagram en la que presume a su mamá.

Fue el 31 de diciembre cuando la actriz colombiana decidió compartir unas tiernas imágenes acompañada de su madre Mercedes Castillo, quien luce muy guapa y demuestra que su belleza la heredó a su hija, quien forma parte de la telenovela mexicana Mi camino es amarte.

"Feliz Año Nuevo! Que este 2023 esté cargado de cosas hermosas para ti y toda tu familia. A cerrar este 2022 como Dios manda, bailando, riendo, gozando y agradeciendo por tantas bendiciones en este año que cierra", escribió en sus redes sociales en las que aparece al lado de su progenitora.

Sara y la señora Mercedes posando para la cámara. Foto: IG/saracorrales

Mercedes Carrillo heredó su belleza a su hija. Foto: IG/saracorrales

Por su puesto sus fotografías generaron miles de "me gusta", así como diversos comentarios por parte de los internautas: "Con razón tanta belleza en ese rostro, ya se de donde proviene", "Hija de tigre pintito!! Ya vi de dónde heredaste tanta belleza", "Eres tan hermosa como tú Madre, feliz y próspero año nuevo 2023", y "Tu mama también es muy guapa. Tienes donde heredaron".

No es la primera vez que presume a su madre en redes sociales, Sara Corrales es una mujer que ha demostrado sentirse muy orgullosa de su familia, de sus orígenes y siempre agradece cada momento compartido con sus seres queridos. Por ejemplo el Día de las madres en Colombia, que se llevó a cabo el pasado 8 de mayo, ella no dudó en dedicarle un emotivo mensaje:

"Cómo no amar con todo mi corazón a esta mujer que me trajo con tanto amor a este mundo, que me deseó como a nadie en la vida, que me ha cuidado cada segundo de mi existencia, que me ha llenado de abrazos, besos y caricias por décadas".