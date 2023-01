FOTOS: Desde un yate, Sara Corrales eleva la temperatura en micro bikini naranja

Sara Corrales se llevó todas las miradas con su última publicación en su cuenta oficial de Instagram. La actriz compartió con sus millones de fans una serie de fotos de sus recientes vacaciones, con las que se confirma como una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo y con increíble figura, imágenes en las que se le ve posando desde un yate con un revelador micro bikini naranja con el que elevó la temperatura.

Recientemente la colombiana frenó las especulaciones de una relación con el actor Gabriel Soto, con quien compartió créditos en "Mi camino es amarte", pues en una entrevista aseguró que siente un gran cariño por el galán de telenovelas, pero no hay algo más allá, pues es un hombre comprometido; recordemos que el histrión, que debutó a los 22 años con el grupo musical Kairo, mantiene un noviazgo con Irina Baeva.

Sara Corrales se luce en bikini naranja y conquista

La originaria de Colombia comenzó su carrera como actriz en su país natal, y desde hace varios años llegó a México en busca de nuevas oportunidades. Ahora es una de las consentidas en las redes, como lo confirma con su número de fans, pues en Instagram suma 3.3 millones de seguidores, mientras que en Facebook acumula más de 760 mil, con quienes constantemente comparte fotos de sus looks y sus viajes.

"No me van a alcanzar los años para agradecerle a esta mujer por haberme traído a este mundo, por regalarme el más puro amor a diario y por haberme enseñado tantas virtudes valiosas que hoy me mantienen a flote en este camino llamado vida. Te amo madrecita mía @mercecastilloo. Anotación: oigan, en el último video, ya cuando usted agarra de “micrófono” la escoba es porque ya está en otro nivel. (Sara siendo Sara) #travel #saracorrales #bikini #happylife #careyes #mexico #mymom", escribió Corrales para acompañar la serie de imágenes.

La guapa estrella de la televisión, de 37 años, terminó las grabaciones de la telenovela en la que también compartió foro con Susana González, y además de cambiar de look, tomó unos días de descanso en Costa Cayeres, un paradisíaco lugar en Jalisco, donde disfrutó junto a su familia, principalmente su mamá, con quien se divirtió mucho, como lo dejó ver en las fotos y videos que compartió y con las que ha sumado 30 mil "me gusta".

Sara conquista en coqueto bikini. Foto: IG @saracorrales

En las postales que Sara publicó en Instagram se le observa luciendo un coqueto atuendo con el que resaltó su curvilínea silueta. En dos de las instantáneas se ve a la actriz posando desde un yate, y vistiendo un micro bikini naranja con el que cautivó, coronándose así como una de las reinas de los looks de playa, pues con su conjunto destacó su belleza y dio cátedra de moda para la temporada de primavera-verano.

Desde hace casi 10 años la actriz vive en México, y en Colombia sigue teniendo negocios, uno de estos tiene que ver con el sector inmobiliario. Además, la guapa protagonista de telenovelas y series se ha desempeñado como cantante, bailarina, y ha participado en realitys, como "Mira quién baila". Otros de sus proyectos son: "El señor de los cielos" con su personaje de Matilde, "Despertar contigo" y "La doble vida de Estela Carrillo".

Foto: IG @saracorrales

SIGUE LEYENDO:

Sara Corrales habla sobre sus verdaderos sentimientos por Gabriel Soto: "Hay un amor maravilloso y bonito"

FOTO: Sara Corrales deja poco a la imaginación en micro bikini blanco

Sara Corrales cautiva en leggins ajustados y top brillante