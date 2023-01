Así fue el día en que el corazón de Anahí dejó de latir por su problema de salud

Anahí es una de las más recordadas de RBD y, con el anuncio del reencuentro, millones de fans esperan volver a verla en los escenarios, después de más de cinco años de ausencia, luego de que decidió abandonar su carrera profesional para concentrarse en temas personales. Decidió dedicarse a su familia, tras su matrimonio con Manuel Velasco.

Pero Anahí ya dio una probada de lo que viene en el 2023, tras el concierto de Karol G, en el que compartió escenario con la colombiana para cantar el tema "Sálvame", uno de los grandes éxitos de RBD.

Entre las tantas polémicas que ha tenido Anahí en su vida profesional, personal y amorosa, la que más ha sonado entre sus seguidores es la de la lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria, mismo que afectó su salud considerablemente, desde que era una adolescente. La anorexia es un tema que ya está controlado, pero que tuvo secuelas por varios años. “Mi historia comienza a los 13 o 14 años (...) Nunca pensé que me iba a perder tanto. A mí me pasó todo esto y es algo que no sé explicar. Mi corazón estaba enfermo”, explicó en una entrevista en televisión.

Anahí peleó por muchos años contra la anorexia

FOTO: Archivo

El día en el que el corazón de Anahí se detuvo

En esa misma entrevista, la actriz y cantante recordó el momento más difícil de su vida. Fue después de unas vacaciones que había tomado con su familia y, tras un desmayo, fue llevada de emergencia al hospital. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, explicó.

Luego de ese momento en el que estuvo muy cerca de perder la vida, Anahí comenzó una rehabilitación tanto en lo físico como en el tema psicológico, para poder regresar a la normalidad y recuperar su vida personal.

Regresará a los escenarios con el reencuentro de RBD

FOTO: Archivo

Las verdaderas razones detrás del "no" de Poncho Herrera a RBD