Amores Perros y Stranger Things "están conectados": Finn Wolfhard comparte el impactante secreto

“Amores Perros", la ópera prima del director mexicano Alejandro González Iñárritu, se encuentra entre las influencias de la serie de Netflix “Stranger Things”.

De acuerdo con Finn Wolfhard, Mike Wheeler en serie, contó a Polygon que los hermanos Duffer les dijeron que querían que vieran una escena de la película mexicana a modo de preparación para una escena que iban a grabar de la cuarta temporada.

En la entrevista aclaró que los creadores de la serie regularmente no los obligan a ver películas específicas, sin embargo, al parecer en una ocasión le insistieron,

“Hay una escena en el auto en el episodio 5 en la cual estamos todos juntos y es muy tenso. Los hermanos Duffer realmente querían que viéramos esta película de Iñárritu. Hay una escena que es muy similar en la que se ve a Harmon en la parte trasera del camión. La escena es realmente caótica y hay mucha sangre. Aparentemente se inspiraron mucho en la película para esta parte de la serie”, comentó Finn Wolfhard

Cabe señalar que el video utilizado al inicio de esta nota es del usuario de TikTok @anto_rendon_ y puedes ver más de su contenido dando clic aquí.

“Stranger Things” nominada a los Premios SAG

Lista de nominados a la 29a edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), que se entregarán el 26 de febrero en Los Angeles y serán transmitidos en vivo por la página de YouTube de Netflix.

CINE

Mejor elenco: “Babylon”; “The Banshees of Inisherin”; “Everything Everywhere All at Once”; “The Fabelmans”; ““Women Talking”.

Mejor actor: Austin Butler, “Elvis”; Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”; Brendan Fraser, “The Whale”; Bill Nighy, “Living”; Adam Sandler, “Hustler”.

Mejor actriz: Cate Blanchett, “Tár”; Viola Davis, “The Woman King”; Ana de Armas, “Blonde”; Danielle Deadwyler, “Till”; Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor actor de reparto: Paul Dano, “The Fabelmans”; Brendan Gleeson, “The Banshees of Inishirin”; Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”; Eddie Redmayne, “The Good Nurse”.

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “The Whale”; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”; Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor elenco de dobles: “Avatar: The Way of Water”; “The Batman”; “Black Panther: Wakanda Forever”; “Top Gun: Maverick”; “The Woman King”.

TELEVISIÓN

Mejor elenco de drama: “Better Call Saul”; “The Crown”; “Ozark”; “Severance”; “The White Lotus”.

Mejor elenco de comedia: “Abbott Elementary”; “Barry”; “The Bear”; “Hacks”; “Only Murders in the Building”.

Mejor actriz en una serie de drama: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”; Elizabeth Debicki, “The Crown”; Julia Garner, “Ozark”; Laura Linney, “Ozark”; Zendaya, “Euphoria”.

Mejor actor en una serie de drama: Jonathan Banks, “Better Call Saul”; Jason Bateman, “Ozark”; Jeff Bridges, “The Old Man”; Bob Odenkirk, “Better Call Saul”; Adam Scott, “Severance”.

Mejor actriz en una serie de comedia: Christina Applegate, “Dead to Me”; Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Jenna Ortega, “Wednesday”; Jean Smart, “Hacks”.

Mejor actor en una serie de comedia: Anthony Carrigan, “Barry”; Bill Hader, “Barry”; Steve Martin, “Only Murders in the Building”; Martin Short, “Only Murders in the Building”; Jeremy Allen White, “The Bear”.

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Steve Carell, “The Patient”; Taron Egerton, “Black Bird”; Sam Elliot, “1883”; Paul Walter Hauser, “Black Bird”; Evan Peters, “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Emily Blunt, “The English”; Jessica Chastain, “George & Tammy”; Julia Garner, “Inventing Anna”; Niecy Nash-Betts, ““Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”; Amy Seyfried, “The Dropout”.

Mejor elenco de dobles: “Andor”; “The Boys”; “House of the Dragon”; “The Lord of the Rings: The Rings of Power”; “Stranger Things”.

