En imágenes: el nostálgico y triunfal regreso de OV7 al Auditorio Nacional

Los casi 10 mil asistentes del Auditorio Nacional se prendieron la noche del 26 de enero en el arranque del concierto más esperado del mundo del pop en español. Hablamos del ansiado regreso de OV7 que dejó a toda una generación marcada y que en el coloso de Paseo de la Reforma festejó sus 34 años de trayectoria musical. Al inicio de la presentación, mostraron un video para conmemorar las edades tan cortas con las que inició esta agrupación. Un sueño que pese a todas las adversidades sigue vigente. En este evento, la banda celebró su recital número 32, además de que se cumplieron 25 años desde que debutaron. Hubo "sold outs" en dicha presentación y recalcaron que —ahora más que nunca—, reconectarán con sus fanáticos.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Abrieron con "Más que amor"

El escenario con 23 metros ancho se "incendió" con fuego que salió del entarimado, con esto la fría noche en la capital del país comenzó a calentar el corazón de los 9 mil 366 fanáticos que ocuparon las butacas del coloso de Paseo de la Reforma. El tour "Treinta", abrió con las canciones favoritas de todos como: Más que amor, Love colada y Tus besos. Inmediatamente, el público le brindó la mejor de las bienvenidas al icónico pop del 2000 con la nostalgia al tope y los gritos ensordecedores de sus fieles seguidores. La primera en emitir el discurso de bienvenida fue Érika Zaba, le siguió Kalima —quien recibió bastantes piropos—, luego M'balia Maricha, Mariana Ochoa, Ari Borovoy, Lidia Ávila y cerró Óscar Schwebel.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Todos se encontraban vestidos de negro, dieron sus promesas y agradecieron incansablemente a todos los presentes en el Auditorio Nacional. "Estamos felices de que volvió el momento para vernos y ser cómplices de la historia que tiene un sólo propósito, OV7", expresó la guapa Erika. A la par, Kalimba comentó que "teníamos que ser los siete juntos para ustedes y esta noche lo vamos a dar todo". M'balia fue más nostálgica y recordó que la agrupación está cumpliendo 34 años "no podía ser posible sin ustedes, que han estado para bailar, cantar, abrazarnos, cuando se puede, y hacernos quienes somos hoy.", puntualizó. Por su parte, Mariana también exaltó que este fue el séptimo recital en el Auditorio Nacional de esta gira, aunque se sintiese "como el primero".

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Ari Borovoy dio la bienvenida a "la celebración más grande" de toda su historia. Recalcó que "lo que vivamos hoy, se va a quedar en nuestros corazones" y en los miles de fanáticos que estuvieron en el evento. A su vez, Lidia comentó que han extrañado mucho a todos sus seguidores y prometió que lo que le tenían preparado al público no era solo un concierto, sino "una experiencia". Óscar cerró el tiempo de discursos y comentó que la noche del 26 de enero podía "ser todo", pero lo único que estaba prohibido era... "quererme" con esa frase le abrieron paso a la melodía que marcó el 2010.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

El segundo acto: todos de blanco y un mix de melodías

Para la segunda parte del show vimos a los cantantes vestidos de blanco para presentarnos Shake, shake, Magia, No me digas nada, Caleidoscópico, y en un solitario de los hombres del grupo: Desintoxicada, Desbaratándome, Tenemos un secreto, En algún lado y Volveré. Desparecieron por un momento y en una grata interacción con el público es que volvieron a escena para que en conjunto, todos los asistentes del auditorio cantaran Espejito, luego mostraron sus habilidades de danza y pasaron a No es obsesión para pasar a Qué triste es el primer adiós. Aquí marcaron el primer cambio de escenario y deslumbraron a la audiencia con una típica cafetería de los clásicos años 60's. Iniciaron con Qué buen reventón, Una chavita y revivieron uno de los icónicos de la agrupación Aum, Aum.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Para revivir la magia en el escenario, sacaron carritos en los que lucieron un despampanante atuendo típica de La Onda Vaselina. Mantuvieron la emoción de todos los asistentes. Le siguieron las melodías de Voy voy, Dando Vuelta, El juego del amor y Quiero salir de vacaciones. Hicieron otra pausa para este punto y salieron con largas gabardinas negras para tener un instante emotivo para sacar sus baladas más exitosas de su carrera musical. Óscar Schwebel decidió aportar unas palabras para agradecerle a sus fanáticos por su estadía en el coloso de Paseo de la Reforma. “Gracias por esta aquí esta noche, sabemos lo difícil que está allá afuera la cosa y aun así compran boletos y se los agradecemos con amor y música”, expresó.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Le siguió Lidia que a la par con este integrante cantaron Confieso. Cabe destacar que la intérprete hizo una dedicatoria muy especial. "La canción que vamos a presentar es muy significativa para el grupo y conforme la gira avanza ha tomado otro sentido para mí; es para las personas que hemos perdido a un ser querido. Hoy mi corazón está muy triste, el medio del maquillaje perdió a un gran talento y yo a un amigo, Jonathan Lule se nos fue”, compartió. Le envió un beso a su amigo y puntualizó que la vida sigue y "aquí estaremos, con una sonrisa". Le rindieron un homenaje a todas las personas que fallecieron y recaló que desde donde estén se encuentran "muy orgullosos de nosotros."

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Los hermanos cantaron los nostálgicos éxitos del grupo

Kalimba y M'balia Marichal dieron paso a una de las canciones más queridas por los fanáticos, abrieron con Te necesito, y luego continuaron con un video donde mostraba las aventuras de la agrupación que la integrante grabó cuando eran niños. La nostálgica grabación se acompañó de una captura actual de la vida de los integrantes, en la que aparecieron los hijos de cada uno en el escenario para hacerles compañía. Rompieron abruptamente el momento de las baladas y regresaron con toda la energía para cantar a todo pulmón Mírame a los ojos, No es obsesión y Un pie tras otro. Nuevamente cambiaron de vestuario y crearon una dinámica entre todos los asistentes del Auditorio Nacional para gritar ¡O-V-7! Agradecieron la participación y coenzó "la fiesta".

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

La agrupación pasó por una etapa infantil en la que sonó a todo volumen Susanita tiene un ratón, Calendario de amor, Jam y otra de las más populares Pónganse botas. Luego de esto, Ari y Erika anunciaron que por el éxito regresarán al Auditorio Nacional el 29 y 30 de abril. Para que este logro no pasase inadvertido tocaron —entre burbujas—, Te quiero tanto. Así fue como finalizó (falsamente) el concierto, pues los integrantes tenían preparado un glorioso final digno de los miles de asistentes que bailaron y se emocionaron con los cantantes.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

Regresaron con una vestimenta de gala en un escenario tipo blanco con humo para cerrar con broche de oro las canciones más populares de la agrupación, Vuela más alto, Shabadabada y finalmente, Enloquéceme. OV7 sobresalió con todo su amor y compromiso para sus fanáticos, que han sido bastante fieles en estos 34 años de trayectoria musical. El show lo despidieron a las 23:06 horas y dejaron a todos llenos de emoción por haber concluido —una vez más— otra presentación exitosa en el Auditorio Nacional.

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

FOTO: Liliana Estrada de Ocesa

