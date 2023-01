Standupero hace "chiste" de la muerte de Octavio Ocaña y causa indignación en la red

Aunque el stand up gana cada vez más popularidad en redes sociales, se ha convertido en un arma de doble filo para quienes la realizan debido a los “chistes” en los que retoman temas sensibles que marcaron al púbico. Como la muerte del actor Octavio Ocaña, lo que convirtió los aplausos para David Acosta en fuertes críticas debido a la manera en que lo retomó durante una de sus presentaciones.

Fue a través de TikTok donde el comediante David Acosta compartió un video en el que realiza un “chiste” sobre la trágica manera en que falleció el actor de “Vecinos”, quien fue asesinado el 29 de octubre de 2021 al resultar herido de gravedad por un disparo en la cabeza tras una persecución policiaca en el Estado de México.

El comediante David Acosta fue blanco de críticas. Foto: IG @davidacostand

“La muerte de Octavio Ocaña fue muy de literatura porque fue así de Octavio ¡Paz!”, se puede escuchar al comediante en el video y enseguida algunos de los presentes comienzan a abuchearlo. Mientras tanto, los comentarios no se hicieron esperar y los internautas expresaron su indignación lanzando fuertes críticas.

“No, no es por ahí”, “¿A esto le llama comedia?”, “Nada más hizo eso para generar polémica y hacerse famoso”, “Eso no es humor negro, es más, ni siquiera es humor, no provoca nada”, “Con eso no se juega”, “Entendemos que es humor negro, pero esto nada más no se hace”, son algunos de los mensajes que recibió David Acosta a través de su cuenta de TikTok.

Caso Octavio Ocaña

En octubre de 2021 la repentina muerte del actor a los 22 años de edad vistió de luto al mundo del espectáculo y comenzó una intensa batalla legal de su familia para encontrar a los responsables, pues la versión de las autoridades señalaba que el actor había disparado el arma contra sí mismo al momento en que impactó la camioneta en la que viajaba.

A poco más de un año y con una investigación de realizada de manera individual por el padre del actor, Octavio Pérez, sus abogados y su hija con apoyo de las autoridades, fue posible llevar a los responsables ante la justicia. Aunque por el momento sólo Leopoldo “N” se encuentra detenido y Gerardo “N” es prófugo de la justicia, por lo que se emitió una ficha roja de la Interpol.

“El otro se llama Gerardo ‘N’, ese es el prófugo de la justicia. Es el que yo lo había investigado y andaba por Veracruz, se nos escapó, se le escapó a la fiscalía porque yo no soy policía. Ya emitieron la ficha roja de la Interpol y eso, yo creo que es primordial porque ya voy a poner una recompensa por el tipo ese”, dijo el padre del histrión en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021. Foto: Cuartoscuro

