VIDEO | El día que Shakira bailó con Andrea Legarreta en “Hoy”

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión y se ha ganado el corazón del público con su participación en “Hoy” desde hace más de 20 años, tiempo durante el que ha visto desfilar por el matutino a grandes estrellas como Shakira, cuyo éxito con su canción contra Gerard Piqué llevó a los internadas a recordar el día en el que bailaron juntas.

En los últimos días ha ganado popularidad el trend “Momentos que me mantienen humilde”, con el que usuarios en redes sociales han compartido videos “vergonzosos” de algunas celebridades con la finalidad de que no olviden cómo comenzó su carrera. Ante el arrollador éxito de la cantante colombiana con su canción junto al productor argentino Bizarrap, revivieron el video del día en que fue invitada al programa “Hoy”.

Ocurrió en marzo de 1999 cuando la intérprete de “Ojos así” llegó a México para promocionar su nuevo disco y como parte de ello fue invitada al matutino, que era uno de los programas más importantes en aquel momento. Martha Carrillo y Andrea Legarreta entrevistaron a la cantante en la sección “Felicidades” en la que al final bailaban esta melodía con una divertida coreografía.

En 2005 Shakira volvió a “Hoy” para hablar de su álbum “Fijación oral vol. 1”, en aquel momento ya gozaba de gran fama y fue entrevistada por Ernesto Laguardia. Durante su visita agradeció a su gran amigo Alejandro Sanz, con quien lanzó el tema “La Tortura” y recordó a su mánager Patricia Téllez que un año antes había fallecido.

Andrea Legarreta llegó al matutino hace más de 20 años. Foto: IG @andrealegarreta

Invitados en “Hoy”

La esposa de Erik Rubín comenzó su carrera en la farándula cuando tan sólo tenía dos años como modelo de pañales, más tarde continuó con su preparación logrando participar en telenovelas como “Alcanzar una estrella” y “Baila conmigo”. Su talento la llevó a ser una de las primeras conductoras del programa matutino en 1997 cuando aún se llamaba “Hoy Mismo”.

Un año más tarde comenzó una nueva etapa como “Hoy” y con conductores como Talina Fernández, Alfredo Adame Sofía Villalobos y Toño de Valdez. Hasta el momento Andrea Legarreta es la única que continúa y recientemente celebró 24 años de estar como una de los rostros principales.

Al trend de “Momentos que me mantienen humilde” usuario en Twitter sumaron el video de la cantante británica Sophie Ellis Bextor, quien acudió al programa “Hoy” en 2002 poco antes de que su canción “Murder on the Dancefloor” alcanzó éxito a nivel mundial.

En el video se le puede ver interpretando esta melodía mientras otros de los conductores bailan, entre ellos el también actor Juan José Ulloa que en ese momento era uno de los presentadores principales.

