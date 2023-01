Gustavo Adolfo Infante destapa fuerte enfermedad de Chabelo: “Qué bueno que no dejan que lo veamos”

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Xavier López “Chabelo” se encuentra atravesando por una delicada situación de salud y manifestó que está de acuerdo en que los hijos del icónico actor y presentador hayan tomado la decisión de no exhibirlo públicamente pues considera que así se no se vulnera la dignidad humana del “amigo de todos los niños”, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo el polémico periodista de espectáculo.

Estás palabras de Gustavo Adolfo Infante fueron vertidas durante el funeral de “Polo Polo”, al cual, acudió debido a que era un hombre al que admiraba mucho pues tenía un talento artístico inigualable, además, señaló que era una gran persona debajo de los escenarios.

“Un hombre tranquilo, un hombre educado, un hombre que no levantaba la voz y que no decía groserías en su vida privada, pero arriba de un escenario era una verdadera maravilla, un contador de historias que iba rematando cada uno de sus chistes, maravilloso”, señaló el titular de “De primera mano”.

En otro momento de la entrevista y luego de algunas divertidas anécdotas, Gustavo Adolfo Infante dijo estar a favor de que los hijos de “Polo Polo” hayan tomado la decisión de alejar al comediante de la vida pública en cuanto su salud comenzó a mermarse de forma significativa pues esto le permitió al cómico conservar su imagen.

“Afortunadamente sus hijos, en un buen momento decidieron que ya no saliera a la luz pública (…) ya tiene siete-ocho años que lo vi y él ya tenía algunos problemas. Sobre que lo tenían secuestrado, yo no lo creo, cuando hay amor de los hijos, ¿cómo puede estar secuestrado? Yo creo que lo estaban cuidando”, aseveró el comunicador.

Para finalizar su intervención, Gustavo Adolfo Infante aprovechó el que se estaba hablando del tema para sacar a relucir que Xavier López “Chabelo” se encuentra atravesando por la misma situación que vivió “Polo Polo” pues desde su retiro sus apariciones públicas han sido prácticamente nulas.

“Otro caso es “Chabelo”, tiene el mismo problema que él (Polo Polo) y a parte eran grandes amigos, jugaban golf entre semana y creo que tiene el mismo problema de Alzheimer mi querido “Chabelo” y que bueno que no dejen que lo veamos, porque yo quiero recordar a Xavier López “Chabelo” como el eterno niño de 8 años y a “Polo Polo” como el gran majadero de los escenarios”, finalizó.

Xavier López "Chabelo" está a pocas semanas de celebrar su cumpleaños número 88. Foto: Especial

De momento, ni Xavier López “Chabelo” o alguno de sus hijos han respondido a estas aseveraciones de Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que durante los últimos años "el amigo de todos los niños" sí experimentó delicados problemas de salud pues fue en mayo de 2022 cuando él mismo reconoció en una publicación de Twitter que enfrentó una batalla contra el cáncer de la que afortunadamente salió victorioso, además, aseguró que estaba fuera de peligro.

Cabe mencionar que, tras la muerte de “Polo Polo”, el amigo de todos los niños utilizó su cuenta de Twitter para enviar un emotivo mensaje con el que confirmó la estrecha amistad que sostuvieron: “Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran Polo Polo”, fue el texto que escribió Xavier López “Chabelo”, quien está a pocas semanas de celebrar su cumpleaños número 88.

