Macaria: así lucía la bella actriz cuando conquistó a Polo Polo

Leopoldo Roberto García, mejor conocido como Polo Polo, fue uno de los grandes íconos de la comedia en México, pues con sus rutinas innovó en la forma de hacer los shows. El público no fue el único que quedó cautivo con su humor, también hubo algunas mujeres que se enamoraron de él, como fue el caso de Macaria, la actriz que actualmente triunfa en "Vecinos", pero que en los años 70 era considerada una de las celebridades más bellas de la pantalla.

Este lunes 23 de enero el mundo del espectáculo se vistió de luto tras la muerte de Polo Polo, quien dejó el medio artístico después de que sufriera demencia vascular. Esa misma noche se realizaron los servicios funerarios a los que asistieron familiares y amigos, algunos de ellos que también se dedicaron a la comedia como Rafael Inclán y Axel del Castillo, asimismo, Macaria, la cual fue su pareja sentimental, acudió para darle el último adiós al artista, que falleció a los 78 años de edad por causas naturales, aseguró su hijo Paul García.

Macaria y Polo Polo tuvieron una relación a finales de los años 70 Foto: Especial

Así era Macaria cuando conquistó a Polo Polo

De acuerdo a algunas biografías, en la década de los años 70, Delia Beatriz De la Cruz Delgado, nombre real de la actriz, comenzó una relación con el actor y cantante Gualberto Castro, con quien tuvo a su único hijo José Antonio, sin embargo, el romance no prosperó y tan sólo tres años después se separaron. La artista, que había destacado por su belleza, pues incluso conquistó a Elvis Presley, fue cautivada por el comediante, que en ese entonces comenzaba a despegar su carrera.

Según algunos sitios, su relación empezó en 1976, y duró alrededor de dos años y medio, indicó la propia actriz, quien acudió al funeral. A las afueras del sitio se encontró con la prensa, y dijo que estaba ahí debido al cariño que le tiene a los hijos del comediante, Paul y Adriana García. Además, dio algunas declaraciones en las que recordó un poco de cómo fue compartir esa etapa de su vida con el humorista que fue parte de "La escuelita VIP".

"Me quedo con lo que todos nos quedamos, con toda la felicidad y las risas que nos dio a tantos", dijo la actriz, quien siempre declaró que era un hombre muy amoroso con ella y sus hijos. Macaria ha sido muy respetuosa sobre la relación que tuvo con Polo Polo, por lo que no ha dado muchos detalles de cómo fue estar con el cómico y actor, sin embargo, deja ver que tras la ruptura quedaron en buenos términos y siguieron llevándose bien, debido a que le tiene mucho aprecio a familia García.

Así se veía Macaria de joven Foto: Especial

¿Por qué terminaron Macaria y Polo Polo?

En tanto, durante una entrevista con Aurora Valle hace algunos años, la actriz que ahora le da vida a Magdalena Pérez de López en la serie "Vecinos", declaró que tuvieron algunas complicaciones en la relación que lamentablemente no arreglaron. “Pasaron cosas que nunca me esperé y decidí que no estábamos bien, le dije ‘mira, yo creo que lo mejor es que yo me vaya. Hay tres opciones: o nos hacemos como que nada pasa y seguimos así, o vamos con alguien que nos ayude o me voy a mi casa. Y cuando te arrepientas me llevas serenata con los Montejo’”, recordó.

La actriz se había ganado el cariño de los hijos del humorista que cuando decidieron romper, la hija de Polo Polo le pidió que no los dejara. “Cuando decidimos separarnos, Adriana me decía: ‘Macaria, pero si eres de 10. La madrastra perfecta. No dejes a Polo, te lo suplico’”, indicó la celebridad, quien lamentablemente no desistió y terminó con su romance, cada uno tomando sus rumbos, pues Leopoldo Roberto se convirtió en uno de los mejores humoristas y es considerado el precursor del stand up en México.

