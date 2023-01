Paty Cantú: 3 minifaldas negras para lucir piernas largas si eres chaparrita

Paty Cantú es una de las famosas mexicanas más queridas y que con su carisma y talento ha sabido ganarse el cariño del público, además que con letras de canciones como "Valiente" o "Afortunadamente no eres tú" ha llegado al corazón de millones; sin embargo, la industria musical no es en lo único que destaca, pues como nadie más sabe como imponer moda. De hecho, es una de las fashionistas más importantes al imponer tendencias para el cabello, de maquillaje y de ropa, siempre ideales para lucir perfecta.

A semanas antes de la llegada de la primavera, sabemos mejor que nadie que hay miles de personas buscando los looks con los cuales cautivar y robarse todas las miradas y qué mejor que tomar inspiración de los atuendos con los que Paty Cantú se ha coronado como todo un ícono de la moda, en especial si se trata de las minifaldas. Esta prenda es básica en el clóset de la cantante y así lo ha demostrado en más de una ocasión, aunque para cautivar no hay mejor opción que lucirlas en color negro que no deja e causar furor desde el estreno de "Merlina" el año pasado.

Ella es la fashion inspo de muchas. (Foto: IG @patycantu)

Paty Cantú se suma a la tendencia de los microbikinis negros

Por supuesto, la famosa de 39 años se ha desprendido de ese estilo gótico para presumir uno de lo más femenino y "rebelde"; uno de los aspectos que no se puede ignorar a la hora de vestir con minifaldas negras y con combinaciones como las de la intérprete, es que son perfectos para aquellas mujeres chaparritas que quieren verse más altas sin necesariamente recurrir a los tacones. ¿La razón?, que lo corto de las faldas ayuda a lucir unas piernas largas con las cuales conseguir una figura alargada en cuestión de segundos.

Así que si eres una mujer chaparrita de menos de 1.60 metros y quieres lucir icónica esta temporada de primavera-verano 2023, hay unos cuantos secretos que debes de conocer para conseguir un efecto de pierna largas con el cual lucir más alta; eso si, sin perder el estilo que una minifalda negra puede conseguir.

Minifalda con top asimétrico

Uno de los primeros looks con los que Paty Cantú ha derrochado estilo es esta combinación de top asimétrico y con mangas que ayuda a presumir un abdomen de infarto, junto con una minifalda de terciopelo ajustada a la figura y con la cual no será problema resaltar las curvas del cuerpo, eso sí, siempre procurando un tiro alto, además que ayuda a lucir más alta. Entre los tips de moda de la también compositora destaca el llevar las piernas sin medias y con zapatos de tacón ancho.

El terciopelo es perfecto para derrochar estilo en cualquier ocasión. (Foto: IG @patycantu)

Minifalda de punto

El look anterior no es la primera vez en la que Patricia Giovanna Cantú Velasco, nombre real de la cantante, deja ver que es amante del negro y de los outfits monocromáticos al usar dicho color como el gran protagonista, especialmente cuando se luce una minifalda. Pues aunque se trata de un tono que fácilmente se puede combinar con todo tipo de colores, al apostar por lo sobrio de una tonalidad oscura se denota la elegancia, incluso en los atuendos más casuales e informales.

Así lo demostró en durante su encuentro más esperado junto a Danna Paola, donde apostó por una minifalda negra de punto que es ideal para un look más relajado, en especial por las agujetas en la cintura que ayudan a recordar esa imagen deportiva. En este caso, Paty Cantú volvió a demostrar que un tiro alto nunca puede faltar y que para complementar un top con escote cut out es magnífico para rejuvenecer.

Paty Cantú es amante de los looks monocromáticos. (Foto: IG @patycantu)

Minifalda de terciopelo y botas de "Bratz"

Y como toda una fashionista, la intérprete de "Goma de mascar" también sabe cómo lucir las mejores tendencias del momento como es el caso de las prendas de terciopelo y playeras estampadas, para un look muy relajado y bastante juvenil. Para una combinación como esta un par de botas con plataforma pueden dar el toque final, en especial si se contrarresta el atuendo monocromático al dejar que en el calzado se luzca el color y por supuesto, termina de ayudar a que las piernas destaquen como nunca.

Un look total black con botas rojas es ideal para presumir el mejor estilo. (Foto: IG @patycantu)

