Eduin Caz desde el hospital, con suero y en silla de ruedas se presenta en redes sociales: "Ya se armó la machaca"

El vocalista de la agrupación de regional mexicano Grupo firme, Eduin Caz se ha posicionado como uno de los intérpretes más queridos en México, no solamente debido a su inmensurable talento, sino que también es una de las celebridades que más cercana se mantiene a sus fans, con quienes interactúa de manera cálida y constantemente les hace saber qué es lo que pasa alrededor de su vida.

Es dentro de este contexto que resulta sencillo comprender el motivo por el cual el hermano de Johnny Caz decidió mostrarse en uno de los momentos más vulnerables de su vida frente a sus millones de seguidores y fue a través de la cuenta personal de Instagram de este cantante originario de Sinaloa que compartió cuando lo estaban anestesiando previo a entrar a quirófano.

De igual forma, el famoso aseguró que ya le dieron “luz verde” los médicos, por lo que aparentemente ya no tendrá ningún tipo de complicación a la hora de llevar a cabo sus presentaciones planeadas para este año.

A través del mismo post, Eduin Caz aseguró lo siguiente: “Ya se armó la machaca, gracias a Dios diría mi abuelo, me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia, me tomaré el tiempo de contestarles. Ahora sí, alisten las botas, sombreros, los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos, pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos, ya dieron luz verde los doctores”, aseveró el artista.

Este mensaje fue acompañado por una serie de imágenes en las que se aprecia al intérprete de “Ya supérame” preparándose para los diversos procesos médicos a los que se iba a someter, portando con una gorra en la cabeza y bata de hospital conectado a una máquina.

Incluso es de recordar que recientemente ha dado a conocer que suspendía sus presentaciones en el Foro Sol para el mes de febrero debido a que no tenía un estado de salud óptimo, lo que de inmediato encendió las alertas en sus fans, quienes pronto se enteraron que el cantante está en proceso de mejorar su salud respecto a las vías respiratorias.

