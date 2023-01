Georgina Rodríguez presume su belleza con un impactante escote en elegante vestido azul

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son la pareja del momento y no sólo por su nuevo inicio en Arabia Saudita, país al que se mudaron luego que el jugador se unió a las filas del Al-Nassr y donde disfrutan de los lujos más impactantes como gastar más de cinco millones de pesos (tan sólo en un mes) para alojarse en la torre más exclusiva de Riyadh, capital en la que son los más queridos. Por supuesto, su fama no sólo está relacionada al deporte, pues si algo se sabe es que la novia del astro acapara todas las miradas dentro del mundo del espectáculo y su presencia no puede faltar en los eventos más icónicos.

Sin embargo, ahora que la estrella de "Soy Georgina" se encuentra en Riyadh para mostrarle su apoyo a CR7 y de demostrarle a la opinión pública que están más enamorados que nunca, se convirtió en una de las anfitrionas de los Joy Awards 2023, una de las entregas de premios más importantes de Arabia Saudita. Para la ocasión, la también modelo y madre de familia impuso moda con un elegante vestido azul de terciopelo con el que no dudó en desafiar las restricciones de vestimenta con un impactante escote.

Y no dudó en agregar un velo para completar su look. (Foto: IG @georginagio)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la novia de Cristiano Ronaldo impactó con una sesión de fotos y videos con los que presumió un look de impacto en el que la elegancia resaltó como nunca, pero fiel a su estilo sensual no dudó en presumir cada una de sus curvas y complementar con un par de escotes que ya dieron mucho de qué hablar. "Joy awards 2023. Un gran agradecimiento a todos, los amo Arabia Saudita", escribió en su publicación que ya acumula más de dos millones de me gusta.

Así impuso moda, la guapa Georgina Rodríguez durante la entrega de premios

Para su primer evento oficial desde Arabia Saudita, Georgina Rodríguez eligió un cautivador y elegante vestido azul de terciopelo con el que consiguió esa imagen de gala que ameritaba la ocasión y algo que rápidamente llamó la atención de muchos es que poco a poco parece recuperar su estilo al apostar por diseños ajustados con los cuales resaltar su figura en forma de reloj de arena, misma que se había visto "opacada" por outfits en los que cubría su cuerpo con cuellos de tortuga, mangas largas o pantalones.

En cambio, la noche de este sábado cautivó con un coqueto escote de strapless con el que dejó a la vista su cuello y hombros, mismos que decoró con un lujoso collar de diamantes y pendientes largos a juego; sin embargo, para contrarrestar y crear balance ante la cantidad de piel a la vista, se lució con un par de guantes altos a juego que le dieron ese toque elegante, distintivo y muy glamuroso.

Georgina Rodríguez cautivó con su belleza. (Foto: IG @georginagio)

Asimismo, el diseño del vestido causó furor en la red por lo entallado que resulta, al menos hasta la zona de la cadera, un detalle con el que sin duda se puede recuperar una siluetaa llena de curvas y que gracias a un cinturón con pedrería se marca aún más una minicintura como la de la novia y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, no es lo único que resaltar de este outfit, ya que la famosa de 28 años cautivó con un escote más.

Y es que para completar el corte strapless de la parte superior, Georgina Rodríguez deslumbró con un segundo escote esta vez en la falda de la prenda al llevar una imponente abertura lateral con la que dejó a la vista la pierna izquierda elevando la temperatura de la forma más elegante; mientras que para el resto del diseño destaca una caída holgada y larga hasta el piso. Por otro lado y para no opacar el color azul del vestido, para el atuendo eligió unos tacones plateados que agregaron aún más brillo a la imagen.

Finalmente, no puede pasar por alto otro de los detalles con los que la famosa y empresaria renovó su estilo, pues parte del vestido contaba con una capa de transparencias que se podía llevar suelta para presumir el escote, o bien, convertirla en una especie de velo y usarlo como capucha para hacer menos revelador el atuendo. Con este look, Georgina Rodríguez presumió su belleza como nunca y logró acaparar las miradas a nivel mundial.

La capucha se convirtió en el toque final del look. (Foto: IG @georginagio)

Por su parte, sus amigos, estilistas y fans no dejaron de llenarla de halagos y cumplidos por lucir más guapa que nunca. "Carreño el rostro de Arabia", "wow", "hermosa", "bellísima", "amo el look" y "brilla como un diamante" son algunos de los comentarios que se leen en sus publicaciones de Instagram.

