De espaldas, Rosalía se llevó todas las miradas con elegante look

En el marco de una nueva Semana de la Moda de París, que comenzó el pasado 17 y se extiende hasta este 22 de enero, podemos conocer todas las tendencias en moda masculina de cara al otoño-invierno 2023-2024, sin embsrgo hubo una española que ha destacado entre tanto 'glamour', y no podía ser otra que la cantante Rosalía.

Louis Vuitton confirmó que Rosalía era la encargada de poner ritmo a su desfile masculino, que ha tenido lugar en la primera jornada en las pasarelas de la capital francesa. La catalana comenzó interpretando sus canciones más recientes, como Despechá, Saoko y Candy.

Rosalía posando. Fuente: Instagram

El pequeño concierto de Rosalía ha coincidido con el anuncio del lanzamiento de su próximo sencillo, una canción que podremos conocer este 27 de enero a través de redes sociales. Se llamará LLYLM, cuyas siglas se corresponden con 'Lie Like You Love Me', y para darlo a conocer ha repetido la fórmula que tan bien le funcionó con Despechá, la de publicar una parte de la canción en un vídeo de la red social TikTok.

Rosalía paralizó las pasarelas de París

Louis Vuitton ha conseguido convertir la pasarela en una vivienda típica de los años 70, con maderas, muebles de la época y una habitación infantil, lo que le dio pie a Rosalía para jugar con distintos atuendos que la dejarán bien posicionada entre las mujeres más bellas del mundo.

Rosalía posando. Fuente: Instagram

Con atuendos de plumas, largos guantes negros, lentes oscuros y chaquetas, Rosalía mostró en Instagram las vestimentas de la nueva temporada de la firma de moda. Respecto al cabello, ha apostado por llevar la melena suelta de efecto 'wet' y labial rosa

