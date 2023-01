VIDEO | Gloria Trevi responde al apoyo de sus fans en medio de la polémica: "Las cosas van a cambiar para bien"

Este viernes se presentó Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, en donde dio uno de los conciertos que forman parte de su gira "Isla Divina World Tour", en el recinto, miles de fanáticos pudieron entonar grandes éxitos como "Vestida de Azúcar", "¿Qué Hago Aquí?" y "Todos me miran" en uno de los escenarios más representativos de la Ciudad de México, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Y aunque la velada tuvo grandes momentos, como cuando cantó el clásico "El recuento de los daños", la verdadera sorpresa y un momento sumamente emotivo llegó con "Doctor Psiquiatra" en donde su querida "raza" comenzó a gritar al unísono "No estás sola", consigna que acompañaron con un pañuelo blanco el cual agitaron durante el conmovedor momento.

La famosa cantante vivió un momento conmovedor en el Auditorio Nacional. | FOTO: Instagram @gloriatrevi

El momento quedó captado en un video en donde se puede ver un lleno total en el Coloso de Reforma, ahí, la cantante regia les dedicó unas palabras a sus fans que se dieron cita el viernes por la noche: ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias, que los necesito tanto cabr*nes, muchas gracias, que dios los bendiga mucho, mucho, mucho" dijo tras el amable gesto que tuvieron los asistentes con ella.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje sobre la situación que está atravesando: "Y voy a luchar, se los prometo, como lo han visto desde hace ya muchos años. Se van a sentir orgullosos de mí, raza, yo sé que los critican... pero las cosas van a cambiar para bien, me lo dice el corazón" concluyó la intérprete de "5 Minutos".

Recientemente Trevi decidió emprender acciones legales en contra del comediante Chumel Torres, luego de las supuestas menciones peyorativas que ha hecho hacia la cantante tras su participación en el caso conocido como el “Clan Trevi-Andrade”, del cual ha reiterado su inocencia: “No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí" dijo la cantante a través de un comunicado.

Asimismo, actualmente se presentó una demanda civil en California, Estados Unidos, presuntamente contra Trevi, el productor artístico Sergio Andrade y contra otras 40 personas físicas y morales quienes habrían contribuido a la comisión de presuntos actos de corrupción y otros delitos en contra de menores de edad. Cuando se dio a conocer la denuncia, Gloria Trevi compartió un video en Instagram en donde habló sobre lo que está ocurriendo: “Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Yo estoy bien”.

SIGUE LEYENDO:

Chumel Torres reacciona a la demanda de Gloria Trevi: “No hice ningún perjurio”

No solo Chumel Torres: Gloria Trevi demandará a dos mujeres más por daño moral