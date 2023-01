Renata Notni presume su belleza en ajustados jeans y conquista la red

Renata Notni es una de las jóvenes actrices que se ha convertido en un referente de moda, pues con cada look que usa se roba las miradas debido a que destaca su belleza, como lo hizo recientemente en Instagram, cuando tan sólo al presumir unos jeans ajustados, la artista conquistó la red, ya que se llenó de comentarios en los que sus admiradores reconocen que es una de las personalidades más hermosas del medio artístico.

La actriz ha cautivado con su estilo, por lo que actualmente es la imagen de diferentes marcas. Y es que la protagonista de "La venganza de las Juanas" tiene un outfit para cualquier tipo de evento, desde aquellos de gala y muy formales, hasta los más casuales, como el que mostró este jueves cuando decidió tomarse una serie de fotografías, con las que mostró su belleza y dejó claro por qué es considerada una de las celebridades que conquista con sus looks.

Renata Notni conquista con ajustados jeans

Notni, que este 2 de enero celebró sus 28 años, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 5 millones de seguidores, unas postales en las que se lució con unos jeans ajustados, que fueron suficientes para definir su esbelta y curvilínea figura. Asimismo, la celebridad de cine y televisión combinó la pieza con una camisa blanca sin mangas, la cual fue perfecta para complementar su atuendo, con el que conquistó a sus admiradores quienes quedaron encantados con las imágenes.

Renata Notni presume look casual de jeans IG @rennotni

A pesar de que era un look muy sencillo y que todos pueden llevar, la joven actriz robó miradas, pues demostró que no necesita usar prendas llamativas para resaltar la silueta y presumir su belleza. De igual forma, la protagonista de "¿Qué culpa tiene el Karma?" no llevó maquillaje, debido a que sólo se alcanza a apreciar que tiene máscara de pestañas, es así que vuelve a dejar en claro que posee un hermoso rostro que le gusta dejar al natural.

Con la palabra "Little" (Pequeño) y un emoji de león, la actriz compartió las fotografías en las que se lució desde un cuarto. A pesar de que su look llamó mucho la atención por ser sencillo, el verdadero protagonista fue su cabellera larga y con ondas, la cual remarcaba su rostro, resaltando sus facciones. Una de las características que tiene Renata, es su impresionante melena, razón por la que actualmente es la imagen de una conocida marca de productos para el pelo.

En la publicación se pueden leer mensajes como "No puede ser", "Que divina", "Hermosaaaa", "La más bonita!", "Eres hermosa", "Que bonito cabello , qué color es?" y "Chulada", asimismo se encuentran muchos emojis de corazón, cara enamorada, por mencionar algunos. Las imágenes ya superaron los 90 mil "likes" en menos de 24 horas, por lo que con esto confirma que es muy querida por el público y sus fanáticos, quienes han quedado cautivados con su hermosura.

La actriz muestra su belleza IG @rennotni

Renata Notni ha trabajado desde muy pequeña en la televisión, sin embargo, en los últimos años ha adquirido mayor fama gracias a sus personajes en "El Dragón", "La venganza de las Juanas", "Una Navidad no tan padre" y recientemente "¿Qué culpa tiene el karma?"; asimismo su relación con Diego Boneta también le ha traído gratos momentos, pues así lo deja ver en sus románticas fotos.

