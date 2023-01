FOTOS: Belinda enloquece Tulum con sus modernos bikinis

Belinda se volvió tendencia en las redes sociales por las fotos que circulan y con las que enloqueció a sus fans y a los visitantes de las playas de Tulum, en Quintana Roo, paradisíaco destino en el que pasó unos días de descanso junto a sus amigos, y desde donde se robó todas las miradas con sus looks, pues fu captada vistiendo modernos bikinis con los que destacó su esbelta y curvilínea silueta.

La intérprete de temas como "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad" es una de las celebridades que siempre está al último grito de la moda y gusta de lucir las tendencias del momento, por lo que no es raro que la ojiverde cause furor en cada una de sus visitas a la playa con atuendos coquetos con los que destaca su belleza, confirmándose como una de las favoritas de la farándula.

Belinda enloquece con sus bikinis

Beli, como la llaman muchos de sus fans y amigos se coronó como reina de los mares con sus looks para pasar las vacaciones en Quintana Roo. En las redes sociales, principalmente Instagram, la también actriz se ha convertido en la tendencia del momento por las instantáneas que se dieron a conocer por diversas cuentas, en las que se les ve presumiendo cuerpazo con dos conjuntos muy chic.

Belinda presumió cuerpazo desde Tulum. Foto: Redes sociales

En las instantáneas se puede ver a la actriz y cantante, de 33 años, luciendo un monokini de tonos pastel, pieza que destaca por su top cruzado unido a una panty pequeña en color azul cielo, que fue perfecta para que la guapa ojiverde presumiera su abdomen plano y su diminuta cintura, causando sensación entre sus fanáticos, quienes no han dejado de replicar las imágenes de la exnovia de Christian Nodal.

En otras imágenes que se pueden ver en las plataformas digitales se observa a Beli luciendo un coqueto bikini de estampado en color amarillo, con el que demostró que no teme a usar prendas pequeñas y ajustadas, pero sobre todo se le vio disfrutando al máximo de sus días de descanso, pues disfrutó de la alberca, de estar un rato en un camastro y hasta de una bebida de coco.

La cantante impone con su estilo. Foto: Redes sociales

La protagonista de la serie española de Netflix, "Bienvenidos a Edén" se luce con los looks de playa perfectos para causar impacto, pues cada una de las publicaciones en las que muestra ese tipo de prendas son las favoritas, logrando llegar a miles de "me gusta" y cientos de comentarios con elogios de sus admiradores, quienes nunca pierden la oportunidad de dejarle un mensaje, y aunque en esta ocasión no fue ella quien compartió las imágenes su nombre ya es tendencia.

Belinda es una de las pocas celebridades que tienen un día para celebrar su éxito en los medios. El 10 de enero de cada año los fanáticos de la artista la festejan por su carrera, y en las redes sociales no para de mencionarse el "Día Mundial de Belinda", lo que demuestra el gran apoyo que tiene de sus fieles admiradores.

La hermosa actriz presume cuerpazo. Foto: Redes sociales

