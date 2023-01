Belinda paraliza la red con ajustada minifalda

Belinda no para de cautivar a todos en las redes sociales y es que se encuentra muy activa a facturando a más no poder. De hecho, la cantante invierte dinero en otras áreas que no fueran solo las del ambiente artístico. Por ejemplo, además del contrato que firmó junto a Danna Paola para Mean Girls (que es el más reciente) cuenta con muchos negocios.

Todo se puede ver en Instagram ya que es una de las redes sociales que a elegido la española para dar a conocer todos los productos con los que trabaja. De hecho, ella misma se usa como modelo para proporcionar muchas marcas y es ahí donde se pone en su faceta sexy y muestra siempre un poco de más.

Belinda. Fuente: Instagram @belindapop

La minifalda de Belinda en Instagram

Belinda con sus 33 años consiguió acumular una fortuna cercana a los 10 millones de dólares. Uno de los negocios que tiene a su cargo data del año 2014. Se trata del bar Karaoke donde se puede cantar siguiendo la letra de La chismosa. Solo ese lugar le genera ganancias más que considerables y por eso lo conserva hasta el día de hoy.

De igual manera, Instagram y otras redes sociales son una gran entrada de dinero para la española. De hecho, ahorita mismo está promocionando una bebida donde se la puede ver con una minifalda muy entallada y corta. Lo bueno del video que colgó en su historia de la red social de la camarita, es que uno puede ver a la perfección sus hermosas piernas.

De todas maneras, Belinda sigue facturando en otros negocios como su línea de productos de belleza que sigue sumando ventas todos los días. La firma es una de las más solicitadas debido a su compromiso con los animales. Es que todo lo que allí se vende es cruelty free. En definitiva, mientras ella sea la modelo todo será perfecto.

