Paul Stanley se pronuncia ante la serie de su padre protagonizada por Belinda y Diego Boneta: "No está autorizada"

Este pasado miércoles 11 de enero fue un día de muchas polémicas iniciando por el tema que lanzó Shakira en contra de su ex pareja y padre de sus hijos Gerard Pique y también en este tema menciona Clara Chía actual pareja del ex futbolista, sin embargo esto no fue todo pues se anunció la serie de Paco Stanley la cual relatará cómo fueron sus últimas horas de vida.

Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y otros actores más compartieron en sus redes sociales que serán los protagonistas de esta serie, sin embargo, Paul Stanley hijo del fallecido conductor habló este jueves respecto a esto y aseguró que dicha producción no está autorizada por la familia.

Paul Stanley se pronuncia respecto a la serie de su padre

Fue durante la sección “¿De qué me hablas?” del programa Hoy en donde es conductor Paul Stanley, fue ahí que el también actor habló y aclaró todo sobre la serie de la vida de su padre y que protagonizará Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y otros actores más.

Paul Stanley, aclaró que la serie de la que se ha hablado en las últimas horas, no está autorizada ni por él ni por nadie de la familia Stanley, así lo aclaró ante Shanik Berman, Ernesto Buitrón y Sebastián Resendiz.

“no, por parte de la familia Stanley, no está autorizada, ninguno de nosotros ha dicho sí a cualquier serie o bioserie, hace unos meses (¿no está autorizada?), no no está autorizada”, dijo inicialmente Paul Stanley

Paul aclaró que hace algunos meses tanto él como su familia estuvieron en contacto con la producción que estará a cargo de la serie que protagonizará Belinda y Diego Boneta, sin embargo, no llegaron a un acuerdo.

Y es que de acuerdo con el conductor de Hoy, ellos querían que la temática de la serie expusiera todo lo bueno de su carrera y no lo polémico de cómo terminó su vida.

“Es un proyecto sin fundamento, es un proyecto con mucha ficción muy amarillista que habla de los últimos momentos de mi papá y eso no fue Paco Stanley”, dijo Paul

Además Paul se mostró indignado pues asegura que en esta producción en algún momento pone a su padre como un delincuente, esto provocó el enojo de sus compañeros quienes aseguran que es lamentable que hagan este tipo de series.

Paul Stanley asegura que sí está asesorado legalmente, sin embargo, en la parte personal, el conductor abrió su corazón y reveló que se siente muy frustrado: ”por que estuvimos negociando bien con ellos, no hablo de dinero, sino que nosotros dábamos todo el apoyo en entrevistas, inclusive trabajadores que estaban con mi papá 24/7 para que tuviera mas carnita este proyecto y se hablara bien de mi padre, pero ellos ya tenían su historia”, finalizó Paul Stanley.

SIGUE LEYENDO:

Christian Nodal cumplió 24 años: así fue su última celebración de cumpleaños a lado de Belinda

Shakira: ¿Cuánto cuesta los relojes CASIO y Rolex que menciona en su nueva canción en contra de Piqué?

Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a la nueva canción de Shakira, esto dijeron las conductoras de Hoy

Drake Bell está en CDMX para grabar un nuevo video y tú puedes salir en él, ¿cuándo y dónde debes ir?

Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli Alonso por comentarios racistas de su suegra

bmz