Mario Bezares reacciona a la serie de Paco Stanley: "La producción no me buscó"

El pasado miércoles 11 de enero te informamos que fueron destapados los primeros detalles de la serie biográfica inspirada en la vida y trayectoria del famoso conductor de televisión, Paco Stanley, quien lamentablemente fue asesinado en la Ciudad de México en junio de 1999.

Por medio de redes sociales circuló que Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez anunciaron que formarán parte del elenco de la producción. Lo poco que se sabe es que estará a cargo de Amazon Prime Video y contará con seis episodios, los cuales se desconoce la fecha de su lanzamiento.

Ante el anuncio, el famoso conductor de televisión, Mario Bezares compartió un comunicado hablando sobre la bioserie de Paco Stanley con quien logró formar uno de los equipos más exitosos en la televisión durante los últimos años. Aquí te presentamos todos los detalles.

Como sabes, el 7 de junio de 1999, el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que se confirmara el sensible asesinato del conductor, Paco Stanley, considerado por muchos como uno de los mejores presentadores de televisión en todos los tiempos.

El asesinato ocurrió en las inmediaciones de un famoso restaurante de la Ciudad de México y entre los sospechosos sonó el nombre de Mario Bezares, quien en ese entonces era compañero de Paco Stanley en un famoso programa de televisión. A pesar de los rumores, actualmente Mario Bezares se encuentra en libertad y ha negado cualquier tipo de participación en el homicidio.

En este sentido, hace unas horas, el conductor de "¡Pácatelas!" y de "Una tras otra" compartió un comunicado en el que detalló que no fue contactado para la producción de la serie inspirada en la vida de Paco Stanley con quien tuvo una relación bastante cercana.

Ante sus millones de seguidores en Facebook, Mario Bazares subió un comunicado asegurando que no tiene nada que decir al respecto de la serie. Agradeció el interés de la prensa por conocer su opinión, pero se está asesorando legalmente por cualquier controversia que se pueda presentar en la producción.

"En estos momentos por instrucciones de mi abogado, y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mi, para ninguna situación de permisos o acuerdos, no tengo nada que decir", se lee en el escrito.