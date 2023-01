Javier "Chicharito" Hernández quiere ser parte de la dinastía y confiesa: “Me gusta Ángela Aguilar"

Para nadie es una sorpresa que Ángela Aguilar sea una de las jóvenes promesas dentro del mundo musical y particularmente en el género regional mexicano. Por si fuera poco, también es una mujer muy bonita que le robó el corazón a todos los muchachos desde que saltó a la fama; sin embargo, parece que tiene fans que están alejados del mundo musical. Es el caso de Javier "Chicharito" Hernández, quien no se aguantó y declaró que le gusta la intérprete de "La Llorona".

La declaración del delantero del L.A Galaxy la hizo a través de un live desde sus redes sociales. Al ser una figura reconocida y más ahora que pasó el Mundial de Futbol Qatar 2022, es y seguirá siendo un tema por no haber participado como seleccionado. No obstante, no sólo habló del balompié sino de él como persona y fue justo ahí donde no pudo ocultar su agrado por la joven de 19 años.

Además de meter goles, el "Chicharito" también quiere cantar (Foto: IG @ch14_)

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero donde declaró: "Me gusta Ángela Aguilar, es una increíble cantante, es una tipaza. Conocí a toda la familia Aguilar, a todos, desde Pepe... También su señora, sus hijos, todos y Ángela tiene una voz espectacular, me gusta mucho cómo canta Ángela”, reveló el tapatío que, para sorpresa de sus seguidores a quienes, les dio una muestra de su voz y su deseo de poder cantar a lado de ella.

Cabe destacar que Javier "Chicharito" Hernández nunca se pronunció con una intención diferente desde la admiración de un fan hacia una artista. Y es que la cantante logró posicionarse como una de las favoritas del público gracias a su talento nato, el apoyo de su familia y la gran dedicación que imprime en todos y cada uno de sus proyectos.

Ángela Aguilar conquistó al público mexicano a sus 19 años (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar recibe apoyo de su público después de sus fotomontajes

Desde hace unos días circulan en las redes sociales supuestas imágenes de Ángela Aguilar que resultan comprometedoras. Aunque es natural que se digan cosas de los famosos, en este caso la intención rebasó la línea y ella rompió el silencio a través de un comunicado donde aseguró que ella busca llegar al corazón de las personas desde lo que hace: música.

No obstante, también aseguró que llegará hasta las ultimas consecuencias contra quien o quienes resulten responsables. Asimismo, le agradeció a todos sus seguidores y fans por el apoyo que le han manifestado desde que la metiendo un problema tan grave que puede afectar la imagen de cualquiera.

"Pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco. No solamente por mi, sino por todas las mujeres y pesonxs que han sufrido acoso cibernético. La #ViolenciaDigital es real #Ley Olimpia", escribió Ángela Aguilar, quien compartió su propia misiva compartida desde las cuentas de sus fans.

El equipo legal de Ángela Aguilar se encargará de todo (Foto: IG @angela_aguilar_)

