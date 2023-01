Galilea Montijo encandiló Instagram con profundo escote

La famosa conductora Galilea Montijo es la principal figura este mes de la revista L’OFFICIEL. Hace unos días, compartió en sus redes sociales la portada de la revista y dejó boquiabiertos a sus seguidores por la imponente producción. A sus 49 años y con una figura escultural, su protagonismo en publicaciones como estas no debe sorprender.

Galilea Montijo posando. Fuente: Instagram @galileamontijo

Mientras sigue siendo una de las figuras de Televisa, en sus redes sociales vierte mucho contenido. Actualmente tiene más de 10 millones de seguidores y son ellos los encargados de “juzgar” los looks que utiliza a diario en el programa “Hoy”. Comentarios como “Dios mío”, “Wow! Espectacular”, “La mejor”, “Bella Gali” y “Pero que belleza”, pueden leerse en sus posteos.

Galilea Montijo no se guarda nada y respondió algunas preguntas sobre las amistades que el programa “Hoy” le ha dado. Fue durante la transmisión del programa “Netas Divinas” por Unicable. En ese marco, la famosa conductora contó su experiencia y sentó su postura.

“Sí, convivimos. Luego en el trabajo pasa mucho porque, digo, nos pagan para entretenerles. Me ha pasado en ‘Hoy’ con ciertos personajes. Personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado. Pero no lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre”, sentenció la guapa conductora.

El posteo de Galilea Montijo en Instagram

En las últimas horas, Galilea Montijo volvió a sacudir las redes sociales. En Instagram publicó una imagen que pertenece a la sesión fotográfica que hizo con la revista L’OFFICIEL. Casi en penumbras, cual diva de Hollywood, su hermosura cautiva y atrae con un profundo escote que le da alas a la imaginación.

