Cardi B podría ir a prisión por no cumplir su sentencia, es llamada a comparecer ante un juez

Este martes 17 de enero Cardi B fue llamada a comparecer ante un juez en un tribunal de Nueva York, esto debido a que no completó los 15 días de servicio comunitario que son parte de su sentencia luego de que se declarara culpable por dos cargos menores derivados de una pelea con dos camareras en un club de striptease hace más de cuatro años.

Como ocurrió la primera vez, la intérprete de “WAP” acudió al tribunal con un elegante vestido blanco ceñido al cuerpo, un gran abrigo de piel en el mismo color, unas zapatillas a juego de Louboutin y lentes de sol Christian Dior. Aunque el estilo no la salvaron de enfrentar su sentencia y el juez le brindó una prórroga para completarla hasta el 1 de marzo de este año.

Cardi B comparece ante un juez por no cumplir su sentencia. Foto: AFP

"Personal y profesionalmente, Cardi se dedica a la comunidad y a obras de caridad. Por lo tanto, agradece que el tribunal le haya dado hasta el 1 de marzo para completar su compromiso de servicio comunitario en Queens, Nueva York", informó su abogado, Drew Findling, a través de un comunicado retomado por Reuters.

¿Qué ocurrió con Cardi B?

Todo ocurrió en agosto de 2018, cuando acudió a un club de striptease en el que comenzó una pelea con una de las meseras a quien acusó de tener un romance con su esposo, el rapero Offset. La cantante fue acusada de lanzar botellas de agua y sillas a ella y otra camarera que habría intentado intervenir, pues se trataba de su hermana.

De acuerdo con el canal 4 de NBC, junto a ella en septiembre pasado se presentaron en la corte Tawana Jackson-Morel y Jeffrey Bush que también fueron señalados de agredir a las meseras, sin embargo, éste último fue sentenciado a seis meses de prisión. Mientras que la rapera fue acusada de asalto en tercer grado y peligro impudente en segundo grado.

Cardi B se declaró culpable por la pelea en al que agredió a dos meseras. Foto: IG @iamcardib

Cardi B fue sentenciada a 15 días de servicio comunitario y recibió una orden de alejamiento de tres años, aunque se indicó que de no cumplir debía pasar este tiempo en prisión. Esta vez la oficial del Fiscal de Distrito de Queens detalló a Reuters que la audiencia de la cantante fue para una “actualización de cumplimiento” por no cumplir con su servicio comunitario.

"Nadie está por encima de la ley (…) Al declararse culpable hoy, la Sra. Belcalis Almanzar y dos coacusados han aceptado la responsabilidad por sus acciones. Esta oficina está satisfecha con la resolución, que incluye el correspondiente servicio a la comunidad”, indicó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado tras la sentencia a Cardi B.

Por otra parte, la rapera compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habla de la lección que le habría dejado el conflicto legal que enfrentó: “Parte de crecer y madurar es ser responsable por tus actos. Como madre es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir. Esos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora”.

