¿Cardi B va a prisión? La rapera se declara culpable de dos cargos tras pelea en un bar

Cardi B se presentó este jueves al tribunal estatal superior de Queens, en Nueva York, donde se declaró culpable de dos cargos menores en su contra derivados de una pelea con dos camareras en un club de striptease hace cuatro años.

Ataviada en un ajustado y elegante vestido blanco con una brillante cabellera pelirroja y lentes de sol, la rapera de origen dominicano se presentó al tribunal donde se declaró culpable de dos de los 12 cargos que le imputaba la fiscalía. Esto como parte de un acuerdo al que llegaron sus abogados con la intención de que no fuera a prisión.

Cardi B se declara culpable de dos cargos tras pelea. Foto: AP

Junto a ella se presentaron Tawana Jackson-Morel y Jeffrey Bush, quienes la acompañaban aquella noche en el club nocturno y que también fueron acusados de agredir a las meseras; sin embargo, Bush deberá permanecer seis meses tras las rejas, esto según el canal 4 de NBC.

La rapera fue acusada de asalto en tercer grado y peligro impudente en segundo grado, por lo que recibió una orden de alejamiento de tres años de las mujeres a las que agredió y 15 días de servicio comunitario. En caso de no cumplir con sus sentencia tendía que pasar este tiempo en la cárcel.

¿Por qué comenzó la pelea?

La intérprete de “Money” fue acusada de lanzar botellas de agua y sillas a las meseras -que son hermanas y trabajan en el mismo lugar-, además de que ordenó a su equipo que las agrediera porque supuestamente una de ellas tenía un romance con su esposo, el rapero Offset.

A través de su cuenta de Twitter, Cardi B compartió un comunicado en el que habla de la lección que le dejó el conflicto: “Parte de crecer y madurar es ser responsable por tus actos. Como madre es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos".

"He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir. Esos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Cardi B y Offset regalan 50 mil dólares a su hija para celebrar su cumpleaños cuatro

¡A microfonazos! Cardi B golpea a fan en pleno concierto; este fue el motivo | VIDEO