¿Quién era Takeoff, el rapero de 28 años asesinado a tiros en Houston?

Takeoff fue asesinado este 1 de noviembre en un tiroteo en Houston, Texas, cuando se encontraba en una fiesta privada. De acuerdo a medios estadounidenses, el miembro de Migos se encontraba en un local de bolos llamado "810 Billiards & Bowling Houston", junto alrededor de 50 personas, incluido Quavo, miembro del grupo de hip-hop y su tío, que lo intentó ayudar después del ataque sin embargo perdió la vida.

Según dio a conocer el medio TMZ, la policía atendió un llamado de emergencia alrededor de las 2:30 a.m.; al llegar al lugar encontraron el cuerpo del rapero, de 28 años, quien se había hecho famoso con el grupo Migos. En el lugar también fueron halladas otras dos personas heridas por arma de fuego, las cuales fueron trasladadas al hospital, sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

¿Quién era Takeoff?

Kirshnik Khari Ball, nombre real del artista, nació el 18 de junio de 1994, en Lawrenceville, Georgia, que se encuentra en el condado de Gwinnett, y fue criado por su madre, así como su tío Quavo y su primo Offset, quien es el actual esposo de la cantante Cardi B. Junto a sus familiares formó el trío de hip-hop, Polo Club, sin embargo, cambiaron su nombre por Migos, con el que consiguieron mucho éxito a nivel internacional.

Takeoff se encontraba con su tío IG @yrntakeoff

Comenzaron a crear música y hacer diferentes presentaciones desde 2008, sin embargo, fue hasta 2015 que lanzaron su álbum debut "Yung Rich Nation", con colaboraciones especiales como Chris Brown y Young Thug, y la producción de Zaytoven y Murda Beatz, por lo que el disco alcanzó el número 17 en el Billboard 200. Asimismo, en al siguiente año consiguieron el número uno con el sencillo "Bad and Boujee" con Lil Uzi Vert.

Debido al éxito, en 2018, revelaron su segundo álbum de estudio "Culture II", que alcanzó el número 1 en el Billboard 200. Sin embargo, éste fue su último disco como Migos, ya que en 2022 anunciaron de manera oficial su separación y la demanda al sello Quality Control. En tato, Quavo y Takeoff formaron un nuevo grupo que llevó por nombre Unc and Phew, mientras que Offset comenzó a actuar como solista.

Sobre su vida privada no se conoce mucho, sólo se le vinculó sentimentalmente con la trapera Dream Doll, la cantante Rubi Rose y Lakeya Darshay. No obstante, en el momento de su muerte no tenía ninguna relación. En tanto, sus amigos y gente del medio artístico ya comenzaron a enviar sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Migos se separó oficialmente en 2022 IG @yrntakeoff

¿Cómo murió Takeoff?

De acuerdo a los primeros reportes, Takeoff se encontraba en una fiesta en el local "810 Billiards & Bowling Houston", ubicado en el 1201 de San Jacinto. En la madrugada del 1 de noviembre se reportó un tiroteo en el lugar, que supuestamente se originó después de una pelea. Presuntamente el rapero de 28 años recibió un disparo en la cabeza o el cuello y fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades trasladaron a otras dos personas de la escena al hospital, asimismo indicaron que hasta el momento no hubo detenidos, sin embargo, ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de la muerte del interprete de temas como “Motorsport (con Cardi B y Nicki Minaj),” “Stir Fry,” y “Walk It Talk It".

