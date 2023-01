FOTOS: Kylie Jenner presume su belleza portando tremenda lencería negra

Kylie Jenner es una de las modelos y empresarias más jóvenes y exitosas de Estados Unidos, quien gracias a su iniciativa logró crear su propia línea de cosméticos, misma que es un éxito y que la ha hecho tener ganancias millonarias. Sin embargo, esto no ha alejado de redes sociales, donde es considerada toda una influencer debido a su gran popularidad, la cual la ha llevado a acumular más de 378 millones de seguidores en Instagram.

Y es justamente en esta red social que recientemente Kylie Jenner hizo gala de su faceta más sensual al compartir un carrete de imágenes en las que podemos verla haciendo gala de sus atributos, dejando en claro el porqué es considerada una de las Kardashians más guapas.

Kylie Jenner modeló su lencería negra con mucha clase

En las imágenes podemos ver que Kylie Jenner lleva puesto un sostén negro, el cual deja al descubierto un poco de su pecho, mismo que resalta en las fotografías compartidas por la joven personalidad de Internet, quien a sus 25 años de edad ya cuenta con una fortuna propia considerable.

Recordemos que ella inició su carrera artística desde muy temprana edad, pues a los 10 años de edad, Kylie Jenner comenzó a aparecer junto a su familia la serie de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", donde rápidamente se ganó el cariño del público.

Kylie Jenner también aprovechó para presumir su maquillaje del día

De ahí que actualmente sea tan popular, y rápidamente sus últimas pics se hayan viralizado en redes sociales, donde podemos verla lucir un make up muy natural que resalta sus mejores rasgos, dejando en claro que ella no necesita de mucha producción para verse como una reina de belleza.

Y otro de los atractivos que resaltan en las fotografías compartidas por Kylie Jenner es su sedoso y lacio cabello negro, mismo que combina a la perfección con la lencería elegida por la empresaria, quien lleva un coordinado negro en una tela que con la luz del sol se ve un poco brillante.

Las fotos de Kylie Jenner rápidamente se hicieron virales en redes sociales

