El sufrimiento de Sebastián Ligarde por ser gay en la televisión en México que lo llevó a dedicarse a esto para sobrevivir

Sebastián Ligarde es uno los actores más queridos en la televisión y permanece en el gusto del público por su participación en telenovelas como “Quinceañera”; sin embargo, no todo fue bueno para él al ser excluido de importantes proyectos debido a su orientación sexual, motivo por el que decidió mudarse a Miami, Florida, y dar un giro a su trabajo para sobrevivir.

El actor, de 68 años, reapareció en octubre del año pasado luego de una larga ausencia en la pantalla chica cuando se dio a conocer que enfrentaba un grave problema de salud. Fue la periodista de espectáculos Inés Moreno, quien reveló que Ligarde tenía un tumor en el colón por el que tenía que ser operado de emergencia, algo que más tarde fue confirmado entre lágrimas por el histrión.

“Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’. Entonces no la pudo quitar. La otra, la de 10 milímetros, la sacó en ese momento”, dijo el actor en entrevista para “De primera mano” cuando habló sobre la colonoscopia que se realizó como parte de una revisión médica.

Trabajo de Sebastián Ligarde

Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, como es el nombre completo del actor, es originario de Laredo, Texas, y desde joven externó su deseo por el mundo del espectáculo, por ello, comenzó su carrera con la obra de teatro “Los ojos del hombre” en 1974 y en el cine se abrió paso con la cinta “Supervivientes de los Andes” dos años después.

Más tarde participó en telenovelas como “Marionetas” y “Pobre juventud”, siendo su talento y atractivo lo que le brindó una oportunidad en “Quinceañera” donde compartió créditos con Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas y la desaparecida actriz Adela Noriega.

Sebastián Ligarde da clases de actuación tras alejarse de las telenovelas. Foto: IG @sebastianligardeoficial

Aunque gozaba de gran éxito en aquel momento, comenzó a ser excluido de importantes proyectos pese a que ya estaba contemplado en el elenco, esto debido a su orientación sexual que había ocultado hasta entonces por temor a perder su trabajo. Fue en 2009 cuando decidió alejarse de la televisión y enfocó su pasión por la actuación en dar clases, convirtiendo eso en su nuevo trabajo para salir adelante.

“Podía ser cantante y ser gay pero si eras un actor y decías que eras gay, ya no tendrías oportunidad de un personaje heterosexual; entonces para que un actor aceptar a ser gay era poner en jaque su carrera”, dijo en entrevista para TVyNovelas donde añadió que no habló sobre su sexualidad por temor a ser encasillado en personajes LGBT.

En 2013 hizo pública su orientación sexual y ese mismo año se comprometió con Jorge López Lira, con quien había estado ya por 23 años. Tan sólo cuatro años después, la pareja externó públicamente su deseo de adoptar a un joven pero no dieron más detalles al respecto.

