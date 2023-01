Anette Cuburu se luce con vestido rojo perfecto para una cita romántica

Anette Cuburu es una de las conductoras de "Venga la Alegría" con más estilo, por ello no es de sorprenderse que en esta ocasión impactara a sus seguidores de Instagram con un sensual atuendo ideal para conquistar a tu crush o afianzar tu noviazgo en una cita romántica, ya que además de retomar el color de la pasión y el amor, la bella presentadora supo elegir a la perfección un vestido que destacara lo mejor de su figura.

Así, con un vestido rojo, Anette Cuburu se llevó las miradas en redes sociales, donde sus fans no dudaron en llenarla de elogios, asegurando que con este look se coronaba como una de las presentadoras más lindas de la televisión mexicana. "Eres demasiado hermosa"; "Te queda muy bien el rojo. Luces divina" y "Hermosa, eres toda una reina", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores.

E incluso Maribel Guardia, quien es conocida por su talento, estilo y belleza se tomó el tiempo para comentar la sensual fotografía de Anette Cuburu, a quien le escribió: "Muñeca" acompañado de un emoji de fuego, esto haciendo referencia a lo sexy que luce con este vestido rojo.

Anette Cuburu lució sus piernas torneadas con este sensual vestido rojo | IG: @anetteoficial

Uno de los atributos de este atuendo es que a pesar de que el vestido de Anette Cuburu no es muy corto le permite lucir con seguridad sus piernas de acero, ya que al ser un poco suelto de la parte de la falda, la conductora puede jugar con la tela al momento de caminar o sentarse, haciendo así poses muy sensuales.

Y si eres de las personas a las que no les gusta requemarse o simplemente prefieren no enseñar sus brazos, este tipo de vestido es ideal para ti, ya que al ser de manga larga ya no es necesario que lo complementes con un suéter o chamarra que te termine acalorando si es que llega un radical cambio de clima.

Aunque lo mejor es que el vestido de Anette Cuburu tiene un toque sexy que a la vez es discreto y se concentra en el escote pronunciado del diseño, mismo que a pesar de ser visible, guarda un equilibrio perfecto con el largo de la falda y las mangas, creando un look perfectamente balanceado.

