FOTOS | Anette Cuburu enciende la red con atuendo nude ideal para el invierno

Se acerca una de las épocas del año en las que el brillo y el glamour reinan en las propuestas de moda de las prendas de temporada, sin embargo, también hay opciones un poco menos vertiginosas para las personas que no son tan osadas y que prefieren mantener un perfil bajo durante estas fechas, tal y como Anette Cuburu, quien recientemente presumió un atuendo de impacto en su cuenta de Instagram, el cual a pesar de ser perfecto para este invierno, es bastante discreto en cuanto a colores y detalles.

De hecho, el look de la conductora de "Venga la Alegría" se centra en los tonos nude, los cuales además de sentarle perfecto a todos los tipos de piel, son ideales para aquellas personas que buscan verse elegantes sin caer en el clásico cliché del blanco y el negro, dándole la vuelta a estos colores que, aunque son un básico, tienden a volverse algo aburridos después de un tiempo de estarlos usando constantemente.

La bella conductora de "Venga la Alegría" presumió su atuendo en color arena

Así que si quieres darle la vuelta a tus looks en esta temporada, te recomendamos centrarte en los colores nude, tales como el arena, el beige y por supuesto, el camel, los cuales te ayudarán a resaltar tu bronceado e incluso tus curvas, pues usados con sabiduría, te pueden ayudar a destacar atributos como tus glúteos o tu busto.

Puedes tomar como ejemplo la manera en la que Anette Cuburu llevó este atuendo despampanante, ya que en él podemos ver cómo resalta sus piernas con unas maxibotas en color crema, dejando que la parte de sus muslos se luzca de una manera sutil gracias a su sexy conjunto arena.

Así presumió sus piernas Anette Cuburu

Y ya que los brillos no podían faltar en un look de invierno, Anette Cuburu los incorporó a su atuendo de una manera muy discreta, pues su prenda principal lleva algunos detalles de glitter en color plata, los cuales si bien no son tan ostentosos como los de atuendos propios de la estación, ayudan a darle un plus a su look.

Como accesorios, la bella conductora de 47 años decidió llevar unos lindos aretes de cascada en color plata, los cuales hicieron juego con los detalles del conjunto de Anette Cuburu, mismo que cuenta con un escote sensual y unas hombreras, detalle que desde este otoño se ha convertido en una de las tendencias más chic del momento.

¿Te gusta el sensual atuendo de Anette Cuburu?

