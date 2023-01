FOTOS | Anette Cuburu impone moda con minifalda de cuero y medias negras

Una de las tendencias que está arrasando este invierno en cuestiones de moda son las prendas metalizadas, así que es buen momento de comenzar a utilizar blusas, vestidos, faldas o incluso pantalones de este estilo y si no tienes idea de cómo combinarlas, Anette Cuburu te da una cátedra de estilo de cómo hacerlo y no morir en el intento.

En esta ocasión nos centraremos en un look super seductor, por lo cual es ideal para aquellas chicas que son más osadas y que no temen en mostrar piel, ya que justamente haremos uso de escotes y minifaldas, pero no te angusties, no todo será metalizado, ya que solo una prenda se unirá a esta tendencia, y será la blusa.

Aunque el resto del atuendo también es muy llamativo ya que retoma una minifalda de cuero, la cual ha estado de moda desde otoño y ayuda a que presumas tus piernas de infarto en esta época, pero ya que hace un poco de frío, puedes complementar tu look con una medias, ya sea de red, naturales o negras, tal y como lo hizo Anette Cuburu.

El look de Anette Cuburu es perfecto para este 2023

Y si esto no es suficiente para resguardarte del frío también puedes utilizar unas maxibotas, las cuales le darán un detalle super chic a tu atuendo final e incluso pueden hacer juego con los colores que lleves puestos en el look del día, tal y como muestra Anette Cuburu en estas bellas fotografías.

Pero volviendo a la estrella del look, conviene señalar que la blusa de la conductora de "Venga la Alegría" es bastante favorecedora para aquellas mujeres que quieren destacar su cintura. Y si no te encanta mostrar tus brazos, también puedes optar por un diseño como el de la presentadora, mismo que es de manga larga y aún así es muy glamuroso.

Solo recuerda que también es bueno jugar con los escotes, tal y como hizo Anette Cuburu, quien con un escote en "V" se volvió la sensación en Instagram, donde sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos y elogiar su elección de outfit, el cual es perfecto para esta temporada.

¿Te gusta el sensual outfit de Anette Cuburu?

