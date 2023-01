"Nunca me dejaré de tatuar", afirma "la joven más tatuada del mundo"

Denyse Labarca, de 31 años y originaria de Vancouver, Canadá, es una influencer y tatuadora que recientemente se volvió viral tras asegurar que espera poder tatuarse durante toda su vida, en la actualidad tiene casi todo el cuerpo cubierto de tinta y siempre acapara las mirdad en la calle. Aunque ella quisiera ser "la joven más tatuada del mundo", aún le faltan unos cuantos escalones para lograrlo.

A veces redice malos comentarios en el as redes sociales. Foto: Especial.

Asegura que ha perdido la cuenta de la cantidad de dinero que se ha gastado o de cuántos tatuajes tiene, pero le cubren las piernas, los brazos y el torso, y han empezado a llenarse también la cara. Descubrió que esa era su pasión cuando conoció a su marido, Cristopher, que le ha hecho la mayoría del arte que trae plasmado en la piel, según recogió el Daily Star.

Sólo le falta un 10%

"Mi cuerpo está cubierto de tatuajes en un 90% y siento que aún no he terminado. Mi confianza se disparó cuando empecé a hacerme todos los tatuajes que tengo ahora… En Instagram, me suelen decir: '¿Por qué te haces eso?', '¿Qué aspecto vas a tener cuando seas mayor?' y '¿No te vas a arrepentir de todos los tatuajes que tienes?'... Pero la gente viene y ve mis contenidos", declaró recientemente al programa Hooked on the Look. Aunque de vez en cuando también recibe elogios.

También se dedica a tatuar. Foto: Especial.

Denyse no sólo recibe respuestas groseras de la gente en Internet, también en la vida real es complicado, "una vez iba a comprar mantequilla a la tienda y pensaban que iba a robar porque tenía tatuajes… En mi opinión, las personas que tienen tatuajes son de las más agradables y menos prejuiciosas".

Comenzó muy joven

Se hizo su primer tatuaje cuando tenía 15 o 16 años y siempre contó con el apoyo de su mamá, quien incluso le compró un tatuaje como regalo de cumpleaños y ahora todos los miembros de su familia están tatuados. "Los tatuajes son adictivos, yo digo: 'ya tengo suficiente, no me voy a tatuar en un par de años, estoy bien', y entonces pasan un par de meses y veo fotos en Internet y empiezo a pensar en hacerme uno nuevo", explicó.

