Mona y Geros: además de joyas, esta es la millonada que les robaron en su casa de León

Este lunes los influencers Mona y Geros se volvieron tendencia luego de compartir en redes sociales un video en el que dieron a conocer a sus fans y seguidores que por segunda ocasión unos delincuentes ingresaron a su casa para robarles y se llevaron una cuantiosa suma de efectivo, además de joyas y relojes. En esta denuncia pública los creadores de contenido aseguraron que sospechan tanto de uno de sus vecinos del fraccionamiento en el que viven como de unos albañiles a quienes ya identificaron.

La pareja confirmó mediante un live que realizaron el día de ayer que el asalto ocurrió en el lugar en donde viven desde hace meses, una casa que se encuentra al interior del fraccionamiento Bosques del Dorado, ubicado en León, Guanajuato. Hay que recordar que tan solo en julio de 2022 los influencers ya habían denunciado un primer robo en su casa, en el cual los delincuentes ingresaron al inmueble para llevarse aparatos electrónicos, alhajas, dinero en efectivo e incluso los tenis de Geros.

De nueva cuenta Mona y Geros fueron vítimas de la delincuencia. FOTO: Instagram

Guardias de su fraccionamiento no los quisieron ayudar

No obstante, en aquella ocasión el robo no igualó a los bienes que se llevaron este fin de semana, cuyo monto está valuado en millones de pesos, de acuerdo con lo que contaron Mona y Geros durante su transmisión. La pareja de creadores de contenido se fueron en contra de los guardias del fraccionamiento debido a que no los quisieron ayudar, pues según sus declaraciones se portaron muy groseros.

Los infuencers sospechan de sus vecinos. FOTO: Especial

Ante esta actitud Mona decidió grabarlos y aseguró que compartirá el video para "quemarlos" y así nadie más vaya a vivir a ese lugar: ''Aquí donde vivo se llama Bosques del Dorado, está por el aeropuerto… yo necesito 'quemar' este fraccionamiento y que ni compren aquí chicas porque no vale la pena'', aseguró la influencer en el clip.

Según Mona los delincuentes hicieron muy bien su trabajo ya que se subieron por el techo y no dejaron un solo rastro al evitar las cámaras: ''Mis cámaras solo graban en la calle, no graban el techo, no sé ni de dónde pensar que se meterían, mi casa tiene la malla de la pinch** electricidad y el p**rro fraccionamiento tienen cámaras pero solo en la entrada, yo siento que se brincaron por las casas que están solas, porque mi escalera está por dentro de la malla esa que da toques'', narró.

¿Cuánto dinero se robaron de la cada de Mona y Geros?

Mona contó lo ocurrido este lunes mediante un live. FOTO: Instagram

Una vez dentro de su casa, los ladrones desconectaron el modem para que las cámaras dejaran de grabar, aseguró Mona en el video, algo que no ocurrió en la primera ocasión que les robaron. La pareja llamó a la Policía quienes les comentaron que es probable que los delincuentes utilizaron una pulidora para realizar el atraco.

''Los policías me dijeron que fue con una pulidora, yo me fui como a las 7 de la noche y regresé en la madrugada. Yo le dije a Geros ‘es alguien de aquí porque cómo se subió y cómo se bajó del techo, ahí se ven las manchas de los tenis’'', explicó. Al ser cuestionada sobre el monto de lo robado, Mona aseguró que los ladrones se llevaron 2 millones de pesos en efectivo, así como relojes y diversos artículos de oro.

''A Geros le robaron 2 millones de pesos en efectivo, estaban en puras pacas de 50 mil de puro billete de 500. Se llevaron relojes, anillos, collares de oro de Geros porque es lo que ahorita Geros empezaba a comprar'', contó. Desde el primero robo Mona ya no utiliza efectivo por lo que señaló que ahora Geros fue el más afectado, ya que el valor de sus cadenas es de alrededor de un millón 200 mil pesos.

