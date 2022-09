Bella actriz del Cine Mexicano odiaba a María Félix tras ser humillada: "Es una momia frívola"

María Félix es una de las actrices más destacadas de la Época de Oro del Cine Mexicano, sin embargo, también fue muy polémica, ya que debido a su personalidad fuerte se ganó algunos enemigos dentro de la industria, como fue el caso de Irma Serrano, la bella diva de la pantalla grande, quien aseguró que la humilló y a partir de ese momento, se expresaba mal de la conocida como "La Doña".

La diva de la cinematografía nacional participó en casi 50 películas, en las que cautivó al público con su imagen de "mujer fatal". "Enamorada", "Tizoc", "Doña Bárbara" y "El peñón de las ánimas"- su primer filme donde conoció a Jorge Negrete- , son solo algunas cintas que la consolidaron en la industria y que la hicieron ganarse el reconocimiento del público, los expertos y muchos de sus compañeros, no obstante, su actitud le hizo ser "odiada" por algunos.

Irma Serrano odiaba a María Félix

La rivalidad entre ambas estrellas de la pantalla comenzó cuando en una fiesta, María Félix le pidió a la actriz y cantante conocida como "La Tigresa" que deleitara a sus invitados con su voz, sin embargo, Serrano se sintió incómoda y humillada por la actitud de la protagonista de "Maclovia", así que decidió abandonar la reunió y a partir de ese momento le guardó rencor a la artista, pues siempre se expresaba mal de ella.

Irma Serrano era cantante y actriz Foto: Especial

Asimismo, la intérprete de "Mi último adiós" y "Prisionero de tus brazos" manifestó que le desagradaba como la diva del Cine de Oro se expresaba de México, pues hay que recordar que "María Bonita" vivía una temporada en tierra azteca y otra en París, Francia, en donde tenía un lujoso departamento que llenó con extravagantes objetos.

“Yo podría ser hija de esa momia. Digo momia porque es frívola, cada vez que esa señora pisa suelo mexicano es para insultar a la ciudad. Que haga algo más que mantener padrotes, que haga algo por esta sociedad, por esta ciudad llena de mugre, como ella dice. No puedo compartir sus opiniones, yo creo que ni opiniones tiene, esa señora es totalmente inculta”, dijo Irma Serrano en una entrevista.

En aquella conversación, el periodista cuestionó a Serrano sobre si habría la posibilidad de que hiciera las pases con Félix, quien para el momento de la entrevista aún seguía viva, pues hay que recordar que falleció el 8 de abril del 2002, misma fecha que su cumpleaños; algo a lo que se negó rotundamente la cantante, quien insistió que la protagonista de "Doña Diabla" era superficial.

La actriz asegura que María Félix la humilló en una fiesta Foto: Especial

"No, ni me interesaría, es una señora totalmente frívola. Ya los momentos tristes de su existencia se van a acercar (...) La vida devuelve- Ella se ha basado en la belleza, la belleza se acaba. La belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior", sentenció la actriz de "La chamuscada".

Irma Serrano no es la única que tuvo un desencuentro con María Félix, pues personalidades como Lucha Villa y Lola Beltrán, dieron a conocer sus peleas con la diva del cine nacional, quien fue conocida por sus polémicos comentarios, pero también por sus películas en México y en algunos países de Europa y Latinoamérica.

