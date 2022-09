Zac Efron ya rompió el silencio sobre la extraña apariencia de su rostro y la explicación no convence del todo

Zac Efron se volvió tendencia en abril del año pasado cuando circularon en redes sociales fotografías en las que lucía un extraño cambio en su rostro, aunque en aquel momento puso fin a los memes con otra imagen en la que mostró que conservaba su atractivo físico, esta vez rompió el silencio y aseguró que todo fue resultado de un fuerte accidente.

El actor, de 34 años, es considerado una de las estrellas más atractivas de Hollywood, aunque esto estuvo a punto de cambiar luego de que se filtraran imágenes en la que luce irreconocible y por las que se desataron rumores que apuntaba a una cirugía estética.

Zac Efron asegura que el cambio en su rostro fue por un accidente. Foto: Instagram @zacefron

En entrevista para la revista Men's Health, Efron relató que el cambio fue el resultado de un accidente en su casa mientras corría con calcetines puestos, pues esto provocó que resbalara y golpeara su mandíbula contra la esquina de una fuente fabricada de granito.

Detalló que se desmayó por la intensidad del golpe, pero al despertar se dio cuenta de que el hueso de la barbilla estaba colgando de su cara. Durante la recuperación los músculos de su rostro se volvieron “muy grandes” y tuvo que someterse a fisioterapia.

Accidente de Zac Efron

El actor de “17 Again” habló en la misma entrevista sobre otros accidentes que ha sufrido a lo largo de su carrera, entre ellos destacó que en 2013 se rompió la mandíbula aunque en aquel momento nadie notó un cambio tan drástico en su rostro como el que lo volvió protagonista de memes.

También señaló que se dislocó un hombro y tuvo un ligamento cruzado desgarrado, además de una muñeca rota y la espalda lastimada, aunque mencionó que todo esto ocurrió mientras estaba entrenando ya que entre sus actividades favoritas están los deportes al aire libre.

Sobre la posibilidad de una cirugía estética no mencionó nada, sin embargo, su amigo Kyle Sandilands lo negó y en entrevista para The Kyle and Jackie O en mayo del año pasado bromeó con el tema ante la insistencia de los medios: “Es como comprar un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos”.

