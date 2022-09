VIDEO | Karol G: “Gatúbela” el nuevo éxito de la “Bichota” ya tiene baile viral: así es

Karol G regresó al ruedo, ahora luce renovada con una cabellera pelirroja y con un nuevo álbum del cual se despende el sencillo “Gatúbela”, la canción con la que apuesta para permanecer en los primeros lugares de popularidad y seguir como una de las grandes exponentes de la música urbana.

“Gatúbela” fue lanzado a finales de agosto de este 2022, según palabras de la artista originaria de Colombia es un proyecto que realizó para que sus fanáticos bailen en la fiesta y en la que se debe disfrutar todo su ritmo.

“Es una canción muy especial porque en la disquera obviamente se preocupan un poco porque hemos sacado mucha música que le ha ido muy bien (…) hay canciones que yo quiero sacar porque me gustan, no me interesa qué pase con ellas, me parece una chimba tener la oportunidad de sacar una canción, en el caso de esta yo quiero que la gente perreé con Karol G en la discoteca”, describió la estrella mundial en un video que circula en TikTok.

Karol G ahora luce el cabello rojo. FB/karolgofficial

¿Cómo se creó “Gatúbela”?

Otra de las cosas que menciona en dicha grabación es que cuando nació el sencillo fue un verdadero episodio de celebración. “Cuando la hicimos fue una chimba y un momento de fiesta, cuando creamos esta canción y les dije antes de todo lo que vaya a salir yo quiero sacar esta canción, para mi obviamente lo visual es muy importante y le hicimos un video que hasta parece película de terror y a mí me encantan las películas de terror, puntualizó la estrella.

En “Gatúbela”, Karol G comparte créditos con Maldy, ex integrante del dúo puertorriqueño Plan B, y que según la “Bichota”, es prácticamente lo que andaba buscando, pues quería algo que se pudiera bailar tal y como la gente lo hace con los temas de la agrupación.

