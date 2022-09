Quién es Silvana Prince, la hermosa mamá de Vadhir Derbez

El carismático y brilloso actor Eugenio Derbez festejó un año más de vida el pasado viernes. Recibe los 61 recuperándose de una lesión que sufrió en el hombro tras un accidente. Lo positivo es que no estuvo solo, ya que en el día de su natalicio lo acompañaron su esposa Alessandra Rosaldo, y sus hijos Aislinn, José Eduardo, Aitana y Vadhir Derbez.

El mayor de los varones que tiene Eugenio, es Vadhir (31), que se encargó él mismo de confesar quien es su madre a través de un video que publicó hace 2 años en su cuenta de YouTube. “Toda la gente, toda la vida, creyó que Victoria Ruffo era mi mamá porque era la única de las mamás que estaban en el medio. (…) hay mucha gente que sabe, pero la gran mayoría en la ignorancia de no rascarle un poquito más creen que alguien me dejó en una canasta en la puerta de mi papá”, dijo previo a presentar a Silvana Prince.

Eugenio Derbez y Silvana Prince son los padres de Vadhir.

La historia de Eugenio y Silvina Prince, fue revelada por la madre de Vadhir Derbez: “Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza de Miss Puebla y tu papá estaba ahí trabajando como chambelán, como los que ayudan a entrar de la mano a los concursantes. Tras bambalinas me topé con él y le dije: ‘Me pareces conocido, ¿no eres mago?’. La cosa es que me pidió mi teléfono, seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como chicle. Duramos como 4 años”.

Sobre el final del romance con Eugenio Derbez, Silvana dijo que en ese entonces ambos tenían un show de comedía, pero cuando se embarazó de Vadhir y se alivió tuvo que alejarse del espectáculo.

Vadhir Derbez y su mama Silvana Prince.

Lejos de tenerse malos deseos, la misma Silvana Prince confesó que Eugenio lo quiere mucho: “fuera de lo que haya pasado y sus babosadas, mi cariño hacia él (Eugenio) es un vinculo como de hermanos, es verdad, y me gusta ver el cambio que está teniendo, está tratando de ser mejor padre; nunca supo ser padre de niños chiquitos, salir con tu papá era como mandarlos con Rambo”.