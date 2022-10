Jorge Medina confiesa la razón por la que dejó de beber después de 5 años de hacerlo diario

Fueron cinco años en los que Jorge Medina diariamente tomaba alcohol, así lo declaró el cantante de música regional mexicana y quien es uno de los artistas más recordados debido a su paso por La Arrolladora Banda El Limón, de donde varios años fue uno de los vocalistas.

El cantante sinaloense nunca ha negado que tuvo problemas de adicciones y en una entrevista con el locutor Gabriel Roa mencionó cuales fueron los motivos por los que dejó de beber bebidas embriagantes, se enfocó en la religión y llevar una vida saludable.

Una de las cosas que contó el cantante quien está por cumplir 50 años es que una de las borracheras más grandes que tuvo duró aproximadamente seis meses y que nada volvió a ser igual tras un viaje a Cuba que lo hizo agarrar las riendas de su vida y dejar el alcohol y las drogas.

“Fui a Cuba y cuando desperté estaba en la casa, que vergüenza me dio, pero que divertido, baile mucho, le regalé mis tenis al jardinero, yo llegué sin ropa. Y me dijeron si sigues agarrando dinero ya no nos va a alcanzar el dinero para los gastos que vamos a estar aquí, que le hace, a ver cómo le hacemos, el caso es que no me dejaban salir de Cuba, se me perdió el papelito”, mencionó.