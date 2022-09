Paloma Cuevas: 7 fotos con las que la "prometida" de Luis Miguel presume su belleza

Luis Miguel se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, pero no ha evitado ser captado juntos a sus nuevas conquistas por los paparazzis y fue así que surgieron los rumores de un romance con Paloma Cuevas a quien ya le habría pedido matrimonio.

En agosto pasado el intérprete de “No sé tú” fue captado en un lujoso restaurante de España con Paloma Cuevas y desde entonces fueron relacionados, aunque su relación desató críticas debido a que ella estuvo casada con el torero Enrique Ponce quien tuvo una gran amistad con el cantante y ambos fueron padrinos de uno de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Luis Miguel le habría pedido matrimonio a Paola Cuevas. Foto: IG @palomacuevasofficial

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en el programa “De primera mano” que Luismi le habría entregado un anillo de compromiso a la empresaria española en días pasados, por lo que ya preparan una celebración doble en la que están dispuestos a tirar la casa por la ventana con una boda en España y otra en México.

Además de llegar al altar, el empresario Carlos Bremer indicó que Luis Miguel retomará los escenarios con una gira de 200 conciertos por América Latina, Europa y Estados Unidos para la que sumó a su equipo de trabajo a Alejandro Asensi con quien se distanció por más de 10 años luego del romance prohibido que tuvo con su hija, Michelle Salas, quien es 20 años menor que él.

Más sobre Paloma Cuevas

Originaria de Córdoba, España, estudió Empresas Internacionales en la Universidad de Boston y encontró su pasión en la moda con lo que ha logrado reconocimiento como diseñadora de alta costura con vestidos y prendas que llevan el toque de elegancia que tanto la caracteriza.

Actualmente, Cuevas está enfocada en el negocio de mobiliario infantil y decoración. También es propietaria de una millonaria finca en la vivió con el torero Enrique Ponce y sus hijas, Bianca y Paloma, antes de divorciarse luego de 25 años de matrimonio.

Paloma Cuevas es una destacada empresaria. Foto: IG @palomacuevasofficial

En julio de 2020 anunció su separación, sin embargo, fue gracias al torero que conoció a Luis Miguel en 2003 en su casa de Acapulco ya que compartían una gran amistad. Aunque Ponce reveló en reciente entrevista que no tenía contacto con el cantante desde su divorcio.

“No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", dijo el torero quien luego de su separación comenzó una relación con una joven universitaria estudiante de Derecho llamada Ana Soria.

"Andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”, declaró un amigo de Ponce a TVNotas sobre el romance de Paloma Cuevas con el también compositor.

Paloma Cuevas se comprometió con Luis Miguel. Foto: IG @palomacuevasofficial

Paloma Cuevas estuvo casada con Enrique Ponce por 25 años. Foto: IG @palomacuevasofficial

Paloma Cuevas estudió Empresas Internacionales. Foto: IG @palomacuevasofficial

