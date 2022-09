Desde el mar, Ludwika Paleta se confirma como la más hermosa al natural

Ludwika Paleta dejó sin aliento a sus fans en Instagram. Con una fotografía que publicó en la popular plataforma de Meta, la actriz confirmó que es la más hermosa de la farándula, posando al natural y desde el mar, logrando una imagen con la que sin duda cautivó.

Paleta es una de las famosas que no duda en lucirse con sus millones de seguidores sin filtros ni maquillaje, a sus 43 años, la originaria de Polonia demuestra con sus publicaciones en las redes sociales que es una de las artistas más bellas y también con más estilo.

Ludwika Paleta derrocha desde el mar

Paleta sorprendió a sus 4.2 millones de fans en Instagram al publicar una instantánea en la que posó dentro del agua, rodeada de naturaleza y luciendo un escotado look de playa, atuendo que fue perfecto para el momento y para que la actriz se vuelva a confirmar como fashionista.

Ludwika conquistó las redes con bella imagen. Foto: IG @ludwika_paleta

"La laguna azul….. en mi mente. (FOTO) @_kbocanegra", escribió la actriz para acompañar la fotografía que ha recibido cientos de comentarios, entre los que se destacan los de sus compañeros del medio, quienes la llenaron de halagadoras palabras y emojis de corazón, cara enamorada y llamas.

En la fotografía que Ludwika publicó, y que al momento ha generado más de 35 mil "me gusta", se le ve dentro del mar, y aunque no dio a conocer el lugar en el que fue capturada, se sabe que actualmente la actriz se encuentra filmando una película en Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que pudo ser tomada en playas de ese lugar.

"Habrá una, sólo una foto donde no salgas maravillosa? Un abrazo!!", "Guapísima, Lu. Me encanta esta foto!", "Que linda la foto", "Que bárbara! Que mujer tan hermosa eres", son sólo algunos de los comentarios que Paleta ha recibido en la publicación donde se dejó ver al natural, ya se observa que no trae un maquillaje cargado y no utilizó filtros.

La actriz derrocha belleza y talento. Foto: IG @ludwika_paleta

La protagonista de la serie de Netflix "Madre solo hay dos", y la película "Guerra de Likes", lleva muchos años imponiendo moda con su estilo moderno, sofisticado y fresco, ideal para mujeres maduras, que como ella pasan de los 40 años pero desean verse increíble en cualquier momento.

Ludwika es originaria de Polonia, pero desde niña llegó a nuestro país junto a sus padres y su hermana, la también actriz Dominika Paleta, y debutó en televisión hace más de 30 años en la telenovela "Carrusel", momento desde el que se colocó en el gusto del público, convirtiéndose en una de las favoritas de la pantalla chica.

Paleta presume cuerpazo con los mejores looks de playa. Foto: IG @ludwika_paleta

