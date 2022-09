Andrea Legarreta deja poco a la imaginación en mini vestido de pronunciado escote | FOTOS

Una vez más, Andrea Legarreta se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en su cuenta en Instagram luciendo de manera increíble con un vestido de pronunciado escote que estilizó su figura a sus 51 años de edad.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la conductora estrella del programa Hoy compartió varias fotografías en las que se consagró como la verdadera reina de la moda con un look que resulta perfecto para la presente temporada de otoño y así se lo hicieron saber sus fieles fans.

Andrea Legarreta se luce en vestido

En la reciente transmisión del matutino de Televisa, la también modelo robó todas las miradas gracias al coqueto vestido color amarillo que vistió, demostrando que la moda forma parte de su día a día pues siempre luce de manera espectacular.

En la primera fotografía vemos a la estrella de televisión sentada en una escalera mientras muestra a mayor detalle el vestido color amarillo que le quedó a la medida. Los fans quedaron sorprendidos por el pronunciado escote que lució y las esculturales piernas que tiene.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

En la siguiente publicación, Andrea Legarreta del programa Hoy robó miles de me gusta al lucir sus envidiables piernas y las hermosas zapatillas con las que complementó su look, las cuales son completamente negras. Los fans no tuvieron otra opción más que rendirse por su gran figura.

Como era de esperarse, la publicación de la colaboradora de Televisa no pasaron desapercibidas para nadie alcanzando, hasta el momento, más de 14 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce la conductora con ese tipo de prendas.

"Hermosa", "Sexy" y "Única", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión en redes sociales.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

