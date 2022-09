“Nunca llegó”, Erika Buenfil recordó cuando este famoso galán la dejó plantada a poco tiempo de llegar al altar

Erika Buenfil, quien también es conocida como “La Reina del TikTok”, es una de las celebridades más queridas de toda la industria del espectáculo en México y debido a que casi no acostumbra hablar de su vida personal, recientemente causó una gran conmoción al revelar que un famoso galán dedicado a la música la dejó plantada a poco tiempo de llegar al altar, por lo que en esta ocasión te contamos esta triste historia de la querida actriz de telenovelas.

Para poner en contexto esta historia es importante mencionar que esta decepcionante historia de amor habría ocurrido a finales de la década de 1980 o principios de 1990 pues en aquel entonces, Erika Buenfil tuvo un tórrido romance con el famoso cantante Oscar Athié, y si bien se sabía que su amorío había durado varios años, se desconocía que ya tenían planes de llegar al altar, hasta que hace apenas unos días, la actriz de telenovelas confesó este desafortunado episodio de su vida.

Erika Buenfil y Oscar Athié fueron novios por casi once años. Foto: Especial

Estas declaraciones de Erika Buenfil fueron vertidas durante su participación en la última emisión “Faisy Nights” donde estuvo como invitada y fue cuestionada acerca de las decepciones más grandes de su vida, por lo que no dudó en recordar cuando Oscar Ahité “la dejó vestida y alborotada” el día que se supone iban a comprometerse ante sus familias.

“Me dejó plantada en la pedida de mano… Me dejó con toda mi familia esperando en Acapulco, nos habíamos puesto de acuerdo en que ahí nos íbamos a comprometer, pero nunca llegó”, recordó Erika Buenfil, quien también detalló que tras este desafortunado momento entró en una profunda depresión y hasta confesó que durante mucho tiempo después le dolía regresar a Acapulco debido a que le traía estos malos recuerdos.

“Llegué a estar en una telenovela que grababa allá (Acapulco) y lo que hacía era grabar mis escenas y meterme al hotel”, señaló la actriz, quien pese a su decepción amorosa pudo seguir adelante para mantenerse como una de las máximas figuras de los melodramas.

Erika Buenfil pudo superar la decepción amorosa más grande de su vida.Foto: IG: erikabuenfil50

Erika Buenfil no llegó al altar por una tercera en discordia

Hasta donde se sabe, Erika Buenfil y Oscar Athié no se pudieron casar debido a que el cantante era todo un casanova por lo que no estaba dispuesto a dejar su vida de galán y está confirmado que cuando andaba con “La Reina del TikTok” también tenía otra relación nada más y nada menos que con Yuri, quien de propia voz confirmó esta versión hace algún tiempo, no obstante, señaló que no estaba enterada del romance del cantante y la actriz, pero asegura que en cuanto tuvo conocimiento de ello, decidió cortar su relación con el intérprete de “Quiero llenarme de ti”.

Oscar Athié también salió con Yuri. Foto: Especial

"Éramos unas chiquillas, yo andaba con Oscar Athié, y él andaba conmigo. Yo me enteré que eran novios (Oscar y Erika) y estaban comprometidos, me enojé y le dije: 'Ya no quiero nada contigo'", señaló Yuri durante una entrevista en la que recordó su romance de juventud con el cantante nacido en Acapulco, Guerrero, quien, hasta ahora, no ha emitido ninguna declaración sobre estas versiones.

SIGUE LEYENDO:

Erika Buenfil presume labios carnosos al estilo Kylie Jenner | FOTO

"Me metía unos sustos terribles": Consuelo Duval confiesa que su hija veía a los muertos | VIDEO

VIDEO | Gaby Rivero y su encuentro con Sylvester Stallone cuando ella tenía 17 años y coqueteó con el actor de "Rocky"