Tongolele: Esta es la triste e inhumana actualidad de la vedette del Cine de Oro

Yolanda Montes, quien es mejor conocida como “Tongolele” fue una de las vedettes más talentosas e influyentes de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano donde impactó gracias a su extraordinaria belleza y a sus depuradas habilidades para el baile, las cuales, la mantuvieron vigente dentro de la industria del espectáculo por más de medio siglo, no obstante, actualmente la también actriz vive una realidad más que alejada de lo que fueron sus años de gloria, por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por la trayectoria de “La Diosa Pantera” y te diremos cuál es su desafortunada e inhumana actualidad.

El nombre completo de la vedette era Yolanda Yvvone Montes Farrington y no era originaria del caribe como muchos pudieran pensar pues nació en Washington, Estados Unidos el 3 de enero de 1932, no obstante, su padre era mexicano y su madre era sueca, pero el talento para el baile lo heredó de su abuela materna, quien era de origen tahitiano y por ello desde muy pequeña comenzó su formación dentro de la danza.

Yolanda Montes comenzó su carrera artística alrededor de los 15 años. Foto: Especial

Durante su adolescencia, “Tongolele” llamó la atención de diferentes empresarios teatrales debido a su talento para el baile y fue a mediados de la década de 1940 cuando llegóa México para presentar su espectáculo en algunos de los cabarets más importantes del circuito donde rápidamente alcanzó una gran popularidad debido a que fue una de las pioneras de las vedettes conocidas como “exóticas”, quienes se caracterizaban por sus estrafalarios y seductores atuendos llenos de plumas y pedrería.

Debido a su fama, no pasó mucho tiempo para que “Tongolele” llegara al cine donde debutó en la cinta “Nocturno de amor” (1948) y debido al éxito meses más tarde protagonizó su primera película “¡Han matado a Tongolele!” y en los años siguientes participó como invitada en cintas de distintos géneros pertenecientes a la llamada Época de Oro del Cine Mexicano donde fue una pieza clave para la popularidad del Cine de Rumberas donde brillaron otras vedettes del momento.

"Tongolele" fue una de las vedettes más talentosas del Cine de Oro en México. Foto: Especial

A finales de la década de 1950, la carrera de “Tongolele” se vio un poco afectada debido a la censura de la época pues al ser considerada como todo un sex symbol, la liga de las buenas costumbres ejerció presión para que la carrera de la vedette perdiera impulso, por ello, la estadounidense estuvo fuera del país durante algunos años y fue hasta mediados de la siguiente década cuando volvió a retomar su carrera en México.

Una vez entrada la década de 1970, la carrera de “Tongolele” volvió a tener un impulso considerable pues encabezó el resurgimiento de las vedettes y de grandes espectáculos en centros nocturnos, además, comenzó su carrera dentro de las telenovelas, por lo que esta inercia duró hasta finales del siglo por lo que es por esto que es considerada la máxima figura de las vedettes en México.

La arrolladora belleza de "Tongolele" la hizo brillar en todos los proyectos que emprendió. Foto: Especial

En cuanto a su vida personal, “Tongolele” estuvo casada con el músico cubano Joaquín González, con quien procreó a los gemelos Rubén y Ricardo, quienes nacieron en 1950, cabe mencionar que, la vedette quedó viuda en 1996 y nunca más volvió a casarse.

Así es la triste actualidad de “Tongolele”

Uno de los últimos trabajos de “Tongolele” fue en la película “El fantástico mundo de Juan Orol” (2012) y desde entonces sus apariciones públicas fueron disminuyendo hasta que en 2015 se retiró de forma definitiva debido a que los problemas médicos derivados de su avanzada edad le fueron complicando su propia existencia pues fue diagnosticada con Alzheimer.

Personas allegadas a la famosa vedette han declarado en diferentes ocasiones que Yolanda Montes ya no reconoce a una gran parte de las personas que la rodean a excepción de sus hijos, asimismo, casi no recuerda nada de sus años de gloria, pero algo curioso es que se sabe que no olvidó sus rutinas de baile y que, pese a su edad, hasta hace unos años seguía practicando algunas de ellas pues es esto lo que la mantiene aferrada a la realidad.

"Tongolele" se encuentra retirada de la vida pública desde hace varios años. Foto: Especial

Actualmente, Yolanda Montes “Tongolele” está a pocos meses de celebrar su cumpleaños número 91 y en diversas ocasiones se ha tenido la intención de homenajearla por su destacada trayectoria en la industria de la farándula, sin embargo, se ve más que complicado que realice una reaparición pública debido a su condición.

