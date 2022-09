VIDEO | Ahora fue Belinda quien recordó a su ex al revivir esta incómoda experiencia en vivo

Luego de protagonizar una romántica relación, Christian Nodal y Belinda rompieron su compromiso a principios de este año, dejando en claro que la manera en la que terminaron su romance no fue la más amigable, y aunque no se han brindado datos al respecto por parte de la intérprete de "Sapito", el representante del regional mexicano no tuvo reparo en sacar una luz una serie de conversaciones que pudieron haber jugado un papel decisivo en su ruptura.

En cualquier caso, ambos siguieron con su vida, pues artísticamente los dos han desarrollado proyectos que los han ayudado a posicionarse ya sea en la esfera de la música o de la actuación.

Y aunque la vida romántica del exprometido de Belinda se encuentra muy activa a lado de su nueva novia, la rapera Cazzu, no ha dejado de protagonizar polémicas que involucran a su exnovia, pues hace tan solo unas semanas protagonizó un video en donde al unir su voz con “El Charro de Toluquilla” presenció como este ofendió a Belinda, ante lo cual solo rió.

Pero en esta ocasión, Belinda fue la que rió al mandarle una delicada indirecta a Nodal durante una emisión de 'Iron Chef México', donde luego de coquetear con el "Presidente" del programa, recuerda una penosa escena que protagonizó a lado del intérprete de "Adiós amor".

En el video se aprecia como luego de que Belinda invita a salir al "Presidente" interpretado por Salvador Lam Chang, lo cuestiona acerca de si tendría una cita con ella a pesar de que suele hacer mucho escándalo con los platos.

Esto en referencia al clip que circuló en redes sociales, en el cual se aprecia cómo Christian Nodal se molesta cuando su prometida le hace bulla con la vajilla. Motivo por el cual, dicha referencia es tomada como "una cachetada con guante blanco" para su ex, quien hasta el momento no se ha posicionado al respecto.

Durante la emisión de 'Iron Chef México', Belinda cuestiona a Salvador Lam Chang sobre cómo sería una cita perfecta para él, ante lo cual, "El presidente" responde diciendo que una donde la buena comida no falte, seguido de lo cual Belinda hace su referencia a Nodal.

"Si yo lo invito a salir no sale corriendo a los cinco minutos porque soy muy escandalosa con los platillos", cuestionó Belinda al Presidente de 'Iron Chef México'.

Ante lo cual, Lam Chang aseguró que no lo haría, pues sería un placer salir corriendo solo si es tomado de su mano, lo cual se interpretó con un piropo para la intérprete de "Boba Niña Nice", quien se llevó los comentarios de la noche con su indirecta para Nodal.

