Belinda rechazó esta romántica canción con la que ahora Ángela Aguilar gana millones

En más de una ocasión diferentes medios han asegurado que existe una intensa rivalidad entre Belinda y Ángela Aguilar, sin embargo, ninguna de las dos involucradas ha confirmado o desmentido estas versiones, por ello, en esta ocasión recordaremos una de las historias que supuestamente dieron inicio a su enemistad, la cual, involucra una canción que “La Princesa del Pop Latino” rechazó, pero que en voz de la hija menor de Pepe Aguilar fue todo un éxito y que hoy le genera ganancias millonarias.

Esta historia comenzó a circular hace poco más de un año cuando Ángela Aguilar estaba por lanzar su disco llamado “Mexicana enamorada”, el cual, entre otros temas, contiene “En realidad”, canción de la autoría de Altagracia Ugalde Mota, quien es mejor conocida en el ambiente artístico como Ana Bárbara.

Ángela Aguilar y Belinda han protagonizado diferentes desencuentros durante los últimos años. Foto: Especial

Según se ha contado en diferentes medios, Ana Bárbara escribió dicho tema pensado para que fuera interpretado por Belinda, quien desde el 2013 no ha lanzado un álbum de estudio y dicho tema le serviría para volver al ruedo con mucha fuerza, no obstante, la protagonista de “Bienvenidos a Edén” rechazó el ofrecimiento por razones que se desconocen.

Tras el rechazo de Belinda, Ana Bárbara optó por ofrecerle su canción a su “sobrina” Ángela Aguilar, quien quedó encantada con el tema, además, dicha canción fue producida por Pepe Aguilar y en cuanto estuvo listo fue elegido como uno de los sencillos más fuertes para promocionar “Mexicana enamorada”, el tercer disco de estudio en la exitosa y meteórica carrera de la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Tras el lanzamiento de “En realidad”, dicha canción se convirtió en todo un éxito en las diferentes plataformas digitales, prueba de ello es que tan solo en YouTube, el video oficial de la mencionada canción ya acumula poco más de 63.8 millones de reproducciones, lo cual, representa jugosas ganancias para Ángela Aguilar, quien en alguna entrevista declaró que interpretar dicho tema de Ana Bárbara fue una de las mejores cosas que le ha pasado en su carrera.

Cabe mencionar que, Belinda nunca ha hablado de forma pública acerca de esta controversia, por lo que se desconoce si este arrepentida de haber rechazado esta canción, no obstante, los seguidores de ambas intérpretes han especulado en torno al tema y aseguran que el tema no hubiera tenido el mismo impacto en voz de la intérprete del “Sapito” ya que la composición no va con su estilo, no obstante, esto es algo que nunca se sabrá pues se ve más que complicado que la ex de Christian Nodal haga una nueva versión de “En realidad”.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar presume figura de impacto con atrevido top frente al espejo: VIDEO

VIDEO | Belinda se convierte en cupido al reconciliar a una pareja y cantar "Si nos dejan" sin Nodal

Lupillo Rivera manda consejo a Christian Nodal para que olvide a Belinda