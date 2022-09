TWICE: Nayeon recibe amenazas de muerte de un acosador, JYP responde

Recientemente, Nayeon de TWICE celebró su cumpleaños número 27, (28 en edad coreana). Además junto a sus compañeras han logrado nuevos récords con su último álbum. Sin embargo, atraviesa una situación más que preocupante y es que sus fans denunciaron la presencia de un acosador de la cantante.

Aunque en Corea es común las llamadas sasaengs, fans coreanas que consiguen números de celular, direcciones y números de vuelo de los idols, hay seguidores que gastan una gran cantidad de dinero para seguir a los artistas a diferentes partes del mundo o viajar a Corea.

En el caso de Nayeon de TWICE, la joven cantante ha sido acosada por un joven desde 2019. A pesar de la demanda de las fans, la agencia JYP no ha tomado medidas para detenerlo. Sin embargo, sus últimas publicaciones han alarmado a los llamados ONCE, quienes piden protección para la idol.

¿Qué pasó con Nayeon de TWICE?

Desde esta mañana, ONCE denunció en redes sociales que Nayeon de TWICE podría estar en peligro. Un joven llamado Josh, fan de la idol y quien ha declarado estar enamorado de ella, ha viajado a Corea por su cumpleaños y tiene el interés de encontrarla.

Por si fuera poco, una de sus compañeras de grupo, Jeongyeon, reveló que recibió una llamada del acosador de Nayeon y aseguró que iba a reportarlo. La empresa JYP publicó un comunicado y aseguró que estaban discutiendo cómo procederán ante la situación y se contactaron con los departamentos correspondientes para ver por la seguridad de la idol.

Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar a las fans, quienes aseguran que Josh, el acosador de Nayeon de TWICE le habría hehco amenazas de muerte durante un viaje donde logró interceptarla:

Si se enteraba que salía con alguien más, la mataba

Fue lo que supuestamente le habría dicho el joven a la idol en un audio que no se sabe su vericidad. En su canal de YouTube conocido como Josh1994, el joven publicó un video para felicitar a Nayeon.

