J-Hope de BTS muestra su verdadera personalidad en "Rush Hour" de Crush | VIDEO

El ARMY se encuentra muy contento de ver a J-Hope de BTS mostrando su verdadera personalidad en su más reciente colaboración con Crush. Hace unas horas se estrenó el video de "Rush Hour", en donde el rapero de Bangtan se lució conquistando a sus fanáticos, quienes ya ubicaron el tema entre las principales tendencias en redes sociales.

Este jueves 22 de septiembre, se lanzó el MV de "Rush Hour", del productor y compositor surcoreano, quien invitó a colaborar a J-Hope. Los artistas mostraron sus habilidades en la música, pues combinaron el hip-hop con ritmo funk, géneros que los dos dominan, pues hay que recordar que Hoseok, nombre real del idol, es parte de la rap y dance line de la banda de k-pop.

J-Hope muestra su verdadera personalidad

Al ver el videoclip, en el que predominaron escenarios callejeros, así como el estilo groovy, que le dio un toque retro, algunos miembros del ARMY destacó que J-Hope pudo mostrar su verdadera personalidad, ya que enseñó su dominio del rap, al decir algunas estrofas, una de las que más gustó fue donde hace referencia a la fama que ha alcanzado.

"He caminado por las calles, yo desde el Bosque de Seúl y sus alrededores, pero a donde sea que vaya ahora, se siente como una alfombra roja, con cámaras a donde quiera que vaya, flash flash", fueron una de las palabras que dijo mientras también se lucía bailando y mostrando su carisma ante la cámara.

Como se dijo anteriormente, también enseñó sus habilidades en la danza, sobre todo en los ritmos urbanos, pues es de destacar que el miembro de BTS es uno de los mejores bailarines de la industria del k-pop. De esta forma, los fanáticos aseguran que Hobi, como le dicen de cariño, disfrutó de esta colaboración ya que pudo mostrar su personalidad carismática y su talento en la música.

"Rush Hour" se suma a la lista de colaboraciones que tiene el cantante surcoreano, quien hace algunos meses se convirtió en el primer miembro de BTS en debutar como solista, pues lanzó el álbum "Jack in the box", el cual tiene los temas "Arson" y "MORE", en los que muestra una faceta mucho más obscura y ruda del intérprete, de 28 años.

En tanto, el ARMY se encuentra en espera de que J-Hope se reúna con los demás integrantes de Bangtan, ya que pronto iniciarán con los preparativos para el concierto gratuito “Yet to come in Busan”, el cual se realizará para promover la candidatura para la ciudad surcoreana para el "WORLD EXPO 2030".

